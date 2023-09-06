«Что вам, денег мало?»: В Дрогичине хотят закрыть рынок 1 6.09.2023, 9:58

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Местные жители жестко высказались об этой идее.

В городе Дрогичин Брестской области в центре находится мини-рынок, на котором местные жители могут продать свою сельскохозяйственную продукцию, другие товары. Землю под рынок арендует местный предприниматель. Но поползли слухи, что рынок хотят закрыть.

Ganc-chas.by посетил рынок и спросил людей, что они думают об идее закрытия.

«Что ж это такое? Бардак. Негде людям торговать будет. Старые люди, а вы рынок закрываете. Что вам, денег мало? Надо этот вопрос решить. Рынок нужен, нельзя закрывать. Кто его закрывает, зачем закрывает?» – говорит мужчина.

Здесь очень много пенсионеров продают овощи со своих участков. Чаще всего они говорят, что, им в другое место в конце города будет трудно добираться.

«У нас много людей пенсионного возраста, которые живут в центре, которые уже не смогут куда-то дальше подойти», – рассказала горожанка, посетительница рынка.

«Вот я вырастила перчик. У меня его много, хочу его продать. Надо, чтобы базар был и там, и тут. Но этот мини-базар нужен пенсионерам. Потому что живем недалеко. И автостанция близко», – сказала пенсионерка, торгующая на рынке перцами.

«Здесь мини-рынок. Люди работают, идут домой и что-нибудь купят. Помидоры, огурцы», – сказала пенсионерка.

«А нам чтобы продать какой-то десяток яичек надо будет ехать туда…», – сказал еще одна женщина.

«Здесь центр города. Везде в городах есть мини-рыночки», – сказала женщина.

«Большой рынок не приспособлен так, как этот рынок. Мы за этот», – высказался мужчина.

«С другой стороны, когда-то здесь было болото. И человек (предприниматель) его освоил, вложил деньги, и пенсионером нашлось где продавать свою продукцию. С другой стороны, надо чтобы санитария соблюдалась. Хотя она соблюдается, пусть это службы смотрят», – поделилась мнением еще одна женщина.

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