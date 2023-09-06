«Ник и Майк»: Белорусский паспорт окончательно превратился в тыкву 3 6.09.2023, 10:18

6,862

Результат, как обычно, будет обратный.

Хунта придумала очередное «элегантное решение», чтобы граждане не бежали из страны, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но результат, как обычно, будет обратный. Если эмиграция складывалась раньше в большинстве своем из граждан аполитичных либо в таковых превращались с течением времени, то теперь за рубежом будут те, кто хунту будет просто ненавидеть. И как всегда – абсолютно бесплатно и искренне.

Фраза, которая есть в каждом паспорте про защиту, окончательно превратилась в тыкву: за рубежом мы считаем предъявителя этого документа рабом и предателем.

При грамотном подходе данный «-» обратится в «+». Ведь теперь за границей никому не нужно доказывать, что есть причины не идти в посольство хунты. Теперь туда идти просто не за чем. Министерство очень странных дел пробило очередное дно, и в целом посольства могут собираться домой. С дипломатией все давно плохо, а теперь еще и собственным гражданам отказывают в поддержке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».