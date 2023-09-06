«Мест для записи больше не стало» 6.09.2023, 10:03

2,162

Где сейчас белорусы могут оформить туристические визы?

Новость о возобновлении выдачи польских туристических виз взбудоражила белорусов. Tochka.by спросила у представителя индустрии о польских туристических визах. И заодно узнала, что там с визовым центром Испании.

Не все так просто. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, появление возможности не гарантирует упрощения процесса. Да и официально польское посольство об этом пока не сообщало.

Мест для записи больше не стало

На сайте визового центра Польши в Минске в качестве туристических целей обозначены краеведческие экскурсии, паломничество, культурно-развлекательные мероприятия, в том числе посещение концертов или спектаклей.

Но, как уточнил источник, пока сложно сказать, как быстро и надолго будут делать польские туристические визы. Мест для записи больше не стало.

«Люди, конечно, в курсе, интересуются: и звонят, и пишут», – отметила представительница туристической сферы. И добавила, что спрос вряд ли уменьшится, учитывая, что сейчас и деловые поездки, и образовательные, и в гости относятся к одной категории – типу C.

Закон сохранения энергии

На фоне новости о возможности оформить польские визы появилась информация об очередном закрытии в Минске визового центра Испании.

«У нас пока приостановлен прием документов, о возобновлении приема будет сообщено дополнительно», – такой ответ пришел на соответствующий запрос.

После длительного перерыва минский офис возобновил работу 21 июня 2023 года. А до этого, в апреле 2022-го, перестал принимать документы, как сообщалось в СМИ, из-за долгов по арендной плате. Собственник помещений отказал работникам ВЦ в доступе в их кабинеты.

Дата возобновления работы испанского визового центра несколько раз корректировалась, но в конце июня все же было объявлено, что документы снова принимаются.

Где можно получить туристические визы

Помимо Польши, туристический шенген белорусы могут оформить через визовые центры в посольствах Италии, Франции, Германии, Венгрии, Греции. Правда, даты для записи часто расписаны надолго вперед, а процесс требует существенных временных и финансовых затрат.

По данным ресурса visastat.online, наибольшая вероятность получить многократную визу существует в диппредставительстве Франции – 93%.

Также хорошо (особенно летом) с целью туризма открывает «многократки» Италия – в 89% случаев, и тут лишь полтора процента отказов.

Греция выдает больше однократных виз под конкретную поездку, и показатель отказов заметно выше – 11%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».