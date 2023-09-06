«Дроны уже падают в поселке, где живет Симоньян» 6.09.2023, 10:26

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В «московских гостиных» растет напряженность.

В войне, которую Россия развязала в Украине, один из главных ресурсов президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, который хочет «все переждать и всех пережить» – терпение русского народа.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

«Русскому народу [сегодня] пофигу по большому счету абсолютно», – охарактеризовал Белковский отношение населения страны-агрессора к боевым действиям.

Ситуация, полагает политолог, может измениться, если война придет в каждый российский дом. Но сегодня она еще не пришла в каждый дом.

«Дроны долетают до «Москва-Сити» и Рублево-Успенского шоссе и падают в поселке Княжье Озеро, где живет легендарная Маргарита Симоновна Симоньян, и Маргариту Симоньян это, безусловно, беспокоит. То есть в элитах есть напряженность и понимание того, что лучше бы активную фазу боевых действий сворачивать», – отметил он.

Политолог не ждет, что это «понимание» будет открыто выражено в виде позиции.

«Официально они рот на эту тему не откроют, потому что никто не хочет разделить участь Пригожина или даже Навального. Но внутри себя, так сказать «в московских гостиных», тревога нарастает», – говорит Белковский.

Чтобы проиллюстрировать реакцию «многонационального РФ-народа» на войну, он процитировал старый советский анекдот про перестройку.

«Что такое перестройка? Это тайга. Наверху шумит, а внизу полная тишина. Вот так РФ-народ относится к войне, потому то это не есть реальность сегодняшнего дня. Это реальность завтрашнего дня. Пока вроде все как-то ничего. Война – происходит и лучше бы она прекратилась, но она не особо затронула толщу РФ, чтобы переживать очень болезненно», – считает российский политолог.

Белковский добавил, что по его наблюдениям энтузиазма в отношении войны в РФ тоже нет: народ равнодушен к идее «взятия Киева» – наоборот, хочет «все развидеть».

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