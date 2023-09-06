Из Беларуси не выпускают тех кто не сообщил о втором гражданстве? 5 6.09.2023, 10:29

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Пограничники снова нарушают закон.

В одном из эмигрантских Facebook-сообществ белоруска рассказала, что ее знакомого «развернули» при попытке выехать в Литву, так как тот имел белорусское и итальянское гражданство, а не сообщил об этом в миграционную службу. Такой «разворот» незаконен, но вполне возможен: на границе и раньше нарушали законы, передает «Белсат».

История, по словам женщины, такова: человек имел белорусский и итальянский паспорта, в августе хотел выехать в Литву, чтобы оттуда улететь в Италию, но беларусские пограничники не выпустили его из страны, сказав, что тот должен был сообщить о втором гражданстве в миграционную службу. Женщина также рассказала, что звонила в миграционную службу – там сказали, что соответствующий закон вступил в силу полтора месяца назад. Она также упомянула, что недавно сама выезжала из Беларуси в Литву, имея американский паспорт: в прошлый раз пограничники отсканировали ее паспорт, на этот раз просили сканировать паспорта и у ее детей, но из страны выпустили.

Если эта история правдива, то пограничники нарушили законы относительно белоруса с итальянским паспортом. Решение о временном ограничении права на выезд может принять суд, а в некоторых случаях оно бывает автоматическим, но иностранное гражданство – не повод запрещать выезд. Правда, в прежних подобных нарушениях пограничники не признавались, отвергали многочисленные обвинения.

Так или иначе, эта история из Facebook -сообщества – повод делать в своих планах поправку на возможные незаконные действия пограничников. Даже если история неправдивая, нужно учитывать, что за пограничниками раньше замечали аналогичные нарушения.

Почему пограничник нарушил закон

Временно запретить выезд из Беларуси могут по многим причинам, описанным в статье 7 закона «О порядке выезда»: владеющим государственной тайной; кто получил повестку в военкомат и не отметился в военкомате; кто подозреваемый или обвиняемый в уголовном деле; кто осужден за преступления и отбывает наказание; кому предъявлена гражданская повестка в суде; против кого ведется административный процесс за «правонарушения против порядка управления» (фактически – политическое преследование); чей выезд противоречит «интересам национальной безопасности»; за кем установлен превентивный надзор; кто имеет задолженность по коммунальным платежам, алиментам, налогам, кредитам…

В связи с недавними поправками выезд вскоре ограничат военнослужащим, сотрудникам Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, ряду высших чиновников, но эти изменения вступят в силу только в середине ноября.

Среди прочего в законе есть пункт, который может давать право запретить выезд за почти что любое «неповиновение» властям: не выпускать могут тех, кто «не исполняет без уважительных причин имущественные, налоговые или иные обязанности перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами». Под этот пункт можно было бы «подогнать» несообщение о втором гражданстве, но есть нюанс: запретить выезд на этом основании может только суд, а не случайный пограничник.

Примечательно, что закон имеет отдельную статью 5 о недопустимости ограничения прав граждан в связи с постоянным проживанием за пределами Беларуси или с оформлением такого проживания. Этот пункт не касается заграничных паспортов, но в целом закон запрещает себя нарушать. Хотя в нем не прописана ответственность за нарушение права на выезд, но указано, что жаловаться можно высшим должностным лицам или в суд.

Проверить, имеет ли гражданин ограничение на выезд из Беларуси, можно на сайте Министерства внутренних дел: там есть специальный сервис, где нужно указать гражданство, имя и фамилию, дату рождения и электронную почту.

К чему тут сообщение про иностранные документы

С 11 июля белoрусов обязали сообщать властям о получении иностранного гражданства, вида на жительство и других документов вроде карты поляка. Ответственности за несообщение еще не придумали – только придумали сайт, куда на себя доносить.

Вполне вероятно, что власти Беларуси думают над наказанием за отказ сообщить о втором гражданстве – раз уже ввели обязанность о нем сообщать. Но на момент публикации законного наказания нет. Правонарушением не является не только отказ сообщать, но и сам факт приобретения такого гражданства.

Беларусь не признает за своими гражданами второго гражданства: по статье 11 закона «О гражданстве», просто не считает, что ее гражданин является одновременно гражданином другой страны, если это только не предусмотрено международными договорами Беларуси. Это значит, что второе гражданство не освобождает от обязанностей и ответственности перед Республикой Беларусь и не дает прав иностранного гражданина человеку в Беларуси.

Приобретение второго гражданства даже не ведет к лишению гражданства Беларуси. Только с 1991 по 2002 год приобретение второго гражданства вело к потере гражданства Беларуси. Но если второе гражданство было обретено после 17 августа 2002 года (дата обретения силы поправок в закон «О гражданстве»), никакого наказания за него не предусмотрено.

Чиновники и силовики в Беларуси неоднократно нарушали собственные законы, включая закон «О гражданстве» и законы относительно пересечения границы.

Так, в 2020 году в Беларусь отказывались впускать гражданина Беларуси – архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Законных оснований для этого не придумали и назвали его паспорт «недействительным». Его впустили только после того, как он написал прошение об отставке.

Возможным выходом может быть выезд из Беларуси через Россию. Однако если запрет на выезд из Беларуси законный, то могут не выпустить и из России. Но если он незаконный, то россияне могут выпустить, а пограничного контроля на белoрусско-российской границе нет.

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