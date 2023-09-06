ВСУ мощно продвинулись южнее Работино и наступают на флангах Бахмута 6.09.2023, 10:36

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Опубликованы новые карты линии фронта.

Украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники Украины продвинулись на юге от освобожденного Работино в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области украинские военные имели успех. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Также защитники Украины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бахмутское направление

Как и раньше, ВСУ продолжают давить на противника к югу от Бахмута. Оккупанты несут потери, перемещают подразделения и используют резервы.

Атаки оккупантов

Между тем, украинские бойцы сдерживают наступление врага на Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещеевки. Тяжелые бои продолжаются», - добавил спикер.

Наступление украинских войск

Напомним, этим летом украинские защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ осовбодили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Работино в Запорожской области.

При этом российские захватчики усилили атаки в направлении Лимана на Купянска. Британская разведка предполагает, что оккупанты хотят оттянуть украинские войска, чтобы остановить контрнаступление на юге.

Силы обороны Украины также отмечают, что россияне стремятся продвинуться к реке Оскол, сделав так называемый коридор.

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