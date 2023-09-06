Одержимость Путина Телеграм-канал «Сито Сократа»

6.09.2023, 10:44

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фото: getty images

Интеллект кремлевской верхушки упал до уровня пикейных жилетов.

Путин снова вернулся к разыгрыванию антисемитской карты. Никто не понимает какая национальность у российского державного самодура, но ему совершенно не дает спокойствия еврейское происхождение лидера соседней страны.

С присущей ему одиозностью российский диктатор-лузер снова нагородил забористую тираду, имеющую в своей основе пещерное неприятие еврейства, навязанное обезумевшей кремлевской машиной пропаганды глубинному народу. Суть измышлизмов больного безумца состоит в том, что якобы некие внешние силы поставили во главе Украины этнического еврея, дабы прикрыть «античеловеческую» сущность современной Украины. Плешивый ублюдок стремится по n-му кругу актуализовать тухлый миф о еврее, который возглавляет «нацистский» режим. Более того, в самых уродливых терминах кондовый военный преступник жалко вякает о каких-то связях между обороной украинцев от адского российско-ордынского вторжения и Холокостом.

Искать причинно-следственные связи в бессмыслицах и небылицах, выходящих из расплавленного путинского мозга – дело гиблое. Но пугает та нарочитая системность с которой антисемитский дискурс насаждается для оправдания любой российской мерзости.

Вспомним май 2022 года, когда на фоне пепелища учиненного оккупантами в Мариуполе, прозвучали заявления коренного армянина Лаврова, стоящего во главе МИД РФ, о том, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты – евреи. По мнению беззастенчивого персонажа с лошадиной физиономией евреи виноваты в Холокосте, а потому Россия может спокойно уничтожать Украину, во главе которой этнический еврей. Особенно от радости из штанов тогда выпрыгивали иранские сообщники российских преступлений. Еще бы, антиизраильский дискурс, внедряемый режимом иранских мулл, нашел союзников среди российской верхушки.

В июне 2023 года коренной чекист Путин вывалил сентенцию о его «непонимании» как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать «неонацистов». Зловоние было выпущено на встрече с военкорами, и даже часть из них отказалась потом тиражировать этот бред. В Кремле видать попрятали все зеркала, иначе бы Путин просто помер от увиденного в своем отражении чудовища.

Каждый раз, высказывая антисемитскую чушь, путинцы при этом еще и делают отсылки к тому, что израильтяне поддерживают российское вторжение в Украину. Якобы так «говорят в Интернете». Но вот действительность радикально иная. Израильский институт МИТВИМ провел опрос об отношении израильтян к войне в Украине. Результаты очень красноречивы: только 3% опрошенных поддерживают в войне Россию, тогда как 33% полностью поддерживают Украину, а еще 44% говорят о том, что Израиль должен балансировать. Соответсвенно, путинские пассажи рассчитаны исключительно на наиболее темную и люмпенизированную часть российской аудитории. Это те, кто все еще верит порядевшим рядам российских троллей.

Важным аспектом антиукраинских и антисемитских высказываний Путина выступает их опора на теории заговора. Здесь чувствуется рука Лубянки, которая до сих пор выдает фальшивые «Протоколы сионских мудрецов» за источник знаний об устройстве мировых процессов. Интеллект кремлевской верхушки упал до уровня желтушных районных газет для пикейных жилетов.

Вызывает ужас сам подход: использование Холокоста для прикрытия геноцида украинского народа. Здесь необходимо указать лишь тезис о том, что данный момент должен быть включен в перечень обвинений против диктатора в ходе международного трибунала.

Наконец, поразительно, но путинский антисемитизм начинает взростать каждый раз, когда в Сирии у его друга-диктатора Асада происходят какие-то проблемы. К примеру, сейчас в провинции Сувейда протекает восстание друзов, которые требуют покончить с диктатурой сирийских силовиков. Риски падения асадитов растут, а потому в Кремле очень боятся негативного для себя прецедента. Но чему суждено случится – того не миновать.

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