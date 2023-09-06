Гомельчанин сорвал лукашенковский флаг с магазина в Пружанах 1 6.09.2023, 10:51

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После он бросил его на землю.

В суде Пружанского района 23 августа осудили Руслана Глушенка по ст. 370 («надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса. Судья Игорь Житко назначил Руслану три месяца ареста.

Как сообщают правозащитники, 27-летнего гомельчанина обвинили в том, что он сорвал красно-зеленый флаг с одного из магазинов в Пружанах и бросил его на землю. Эти действия квалифицировали, как «надругательство над государственными символами».

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