Редкую змею засняли на Минщине 6.09.2023, 11:27

Фотофакт.

Фото краснокнижной змеи медянки прислал в редакцию Smartpress.by один из читателей.

Снимки были сделаны в Старобинском заказнике, близ Солигорска Минской области.

Медянки относятся к одному из трех видов змей, обитающих в дикой природе Беларуси, и в отличие от двух других - гадюк и ужей - занесена в Красную книгу страны за редкость обитания в наших краях.

Поэтому, увидев такую змею, - смело ее фотографируйте, тем более, она не ядовита и совершенно неопасна для человека.

Медянки предпочитают сухие леса, холмистые местности, также могут обитать на песчаных насыпях вдоль дорог и железнодорожных путей. Отличают эту змею два характерных ромбовидных пятна на затылке, окрас тела может разниться от серого до буроватого, с несколькими продольными пятнами другого цвета.

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