ВСУ выбивают оккупантов с Времеевского выступа: россияне откатываются к Мариуполю
- 6.09.2023, 11:26
Укаринская армия возобновила наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское.
Подразделения Вооруженных сил Украины возобновили наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское на Времевском выступе в Донецкой области.
«После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое — предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники», - говорится в сообщениях оккупантов РФ.
Также оккупанты жалуются, что помимо угнетающего «психологического воздействия» на личный состав, украинская артподготовка с использованием кассетных боеприпасов нейтрализовала минные заграждения на подступах к Новодонецкому. Россияне также признают, что ВСУ удалось продвинуться на этом направлении.
РФ строит новые оборонные рубежи под Мариуполем
Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи в районе нескольких сел под Мариуполем, рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи», - рассказал он.
Кроме того, по словам советника мэра, военную технику оккупанты снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под «деревья».
«Это пока характерно исключительно для Никольского района», - констатировал Андрющенко.