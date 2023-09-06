Но, позвольте, мадам Захарова 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

6.09.2023, 11:29

7,978

Мария Захарова

Из Кремля пошли противоречивые сигналы.

Какие-то противоречивые сигналы подает российское начальство, - его «руки» и «ноги» как бы движутся в беспорядке. Шагают его представители, словно пьяные и падают иногда.

Фронтвумен МИД Мария Захарова объявила, что австралийские картонные дроны применялись для ударов по аэродрому Курска. Обвесив свое выступление замечательными выражениями: «с характерным для австралийского политкласса лицемерием», «правительство, верное русофобским установкам «коллективного Запада».

Любимое дело – обобщать российское начальство до масштабов России.

Но, позвольте, мадам Захарова. У нас же есть лучшая в мире ПВО, которой, как известно, «аналогов нет». Что нам какие-то смехотворные дроны из картона?

Кроме того, Минобороны России об атаке дронами на аэродром в Курсе не сообщало, было заявлено, что над Курской и Брянской областями сбиты беспилотники.

Так что, привет австралийским картонкам, все прошло «по плану, строго по плану». МИДу следовало показать мощь российского оружия, уверенность державы и мощно сказать: «Шлите еще!»

Наконец, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил еще три месяца назад, что цель спецоперации по «демилитаризации» Украины во многом достигнута: «Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада».

Поэтому, по Пескову выходит, что налет на курский аэродром австралийских картонных дронов (не признаваемый Минобороны) – это продукт «демилитаризации».

Собрать надо в одной комнате Захарову, Пескова и Конашенкова, чтобы выработали единую позицию. Нам кажется, что им уже пора встретиться.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».