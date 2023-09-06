У России не осталось ледоколов для развития Северного морского пути 3 6.09.2023, 11:39

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иллюстративное фото

На этот маршрут Кремль делал ставку после крушения привычных цепочек поставок.

Для развития Северного морского пути (СМП), на который российские власти сделали ставку после крушения привычных цепочек поставок, у России нет ледоколов, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его данным, в 2022 году по СМП было поставлено 34 млн тонн грузов. В 2023-м планируется поставить столько же. При этом по итогам 2024 года грузопоток по этому маршруту должен увеличиться более чем вдвое — до 80 млн тонн, а к 2031 году — до 200 млн.

«Наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса. Просто в мире пока в том объеме, который необходим, чтобы 200 млн т перевозить уже через семь-восемь лет, его нет. А цикл производства большого танкера ледового класса — это же не месяцы, а это годы», — сказал Чекунков РБК перед началом Восточного экономического форума.

Основной проблемой остается недостаток производственных мощностей. «Есть ли в таком количестве верфи, есть ли в таком количестве специалисты — это, наверное, как раз та тема, где интересно разговаривать с нашими крупнейшими партнерами на предмет кооперации», — сказал Чекунков.

По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся с Индией и Китаем. «Где-то вместе флот ледового класса в достаточном количестве мы сможем произвести», — выразил уверенность глава Минвостокразвития.

В 2022 году правительство утвердило программу, по которой до 2035 года в стране должно быть построено 50 ледоколов и судов ледового класса для работы на СМП. Кроме того, документ предполагает строительство ряда инфраструктурных объектов — терминалов по перевалке угля, нефти и сжиженного природного газа (СПГ), а также портов и аварийно-спасательных центров. Также запланировано формирование орбитальной группы спутников.

Общая стоимость принятой программы составляет около 1,8 трлн руб., из которых 620 млрд должны поступить из федерального бюджета.

На текущий момент у России есть шесть судов ледокольного флота, которые находятся под управлением «Росатома». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце 2022 года отметил, что все они построены по устаревшим технологиям и к 2026–2027 гг. полностью выработают свой ресурс.

«Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», — подчеркивал Медведев.

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