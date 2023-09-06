«Арендодатели очень любят белорусов» 1 6.09.2023, 11:58

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Белоруска и украинец открыли в Варшаве агентство недвижимости.

Найти в Варшаве квартиру в аренду последние месяцы — тот еще квест. О том, как выглядит рынок недвижимости в Польше, высокий ли спрос на жилье, каковы ценовая политика, особые условия и подводные камни, а также как за последние месяцы менялось отношение поляков к белорусам, «Зеркалу» рассказали основатели агентства недвижимости 5Lock Real Estate Александра Северинова и Олег Руденок.

Александра переехала в Варшаву из Беларуси в 2020-м и в том же году познакомилась с украинцем Олегом, который на тот момент находился здесь уже более шести лет. Путь в мир недвижимости начался с помощи в поиске жилья для знакомых и друзей. Позже Александра попала на работу в агентство недвижимости и успела набраться опыта и изучить внутреннюю кухню этой ниши аж в трех агентствах.

Молодые люди говорят, что, как показала практика, в работе риелторов существует огромное количество недочетов: начиная от отношения к сотрудникам и клиентам, заканчивая легальностью бизнеса. Чуть позже Александра начала заниматься всеми бумагами для работы самостоятельно и, проанализировав все подводные камни и боли клиентов, продумав структуру работы, открыла свое агентство совместно с Олегом.

— В сфере недвижимости много пробелов, к примеру, на данный момент в 90% случаев поляки при аренде жилья требуют договор окказионального найма (najem okazjonalny), — приводит пример Александра. — Однако сами многого не понимают из своего же законодательства. Услышали, что нужен именно такой вид договора, а зачем и как правильно его оформлять — не знают.

— А для чего нужен такой договор?

— Согласно польскому законодательству (которое почти всегда на стороне арендатора), выселить жильцов из арендной квартиры без их согласия фактически невозможно — особенно в случае, если им некуда идти. Так юристы придумали договор, который должен содержать адрес, на который жильцы смогут переехать в случае расторжения договора. Для арендаторов такой договор — это дополнительные хлопоты и финансовые траты, а для владельцев квартир — своеобразная подстраховка от неуплат.

Для составления такого договора арендаторы должны найти друзей, родственников или знакомых в Польше, у которых есть жилье в собственности и которые были бы не против в случае необходимости принять их. А поскольку такие знакомые не у всех есть, многие агентства недвижимости стали продавать такие адреса.

— Какова сейчас ситуация со спросом и предложением?

— Рынок недвижимости в Варшаве на данный момент крайне динамичный. Спрос настолько высокий, что владельцы устраивают самые настоящие кастинги на просмотрах и на квартиру выстраивается очередь. Такое ощущение, что не ты выбираешь квартиру, а владелец выбирает лучшего жильца. Поэтому мы всегда говорим своим клиентам: чем больше вариантов подтверждения доходов и легализации вы имеете, тем оперативнее мы сможем заселить вас в понравившуюся квартиру, все остальные формальности мы берем на себя, — говорит Олег.

— Какие сейчас средние цены на жилье в Варшаве?

— Если мы не рассматриваем «бабушатник» с ковром на стене и мебелью из эпохи СССР либо каморки на окраине, то:

• стоимость студии в среднем — 3000 злотых (примерно 700 долларов);

• евродвушка — от 3500 злотых (примерно 840 долларов);

• евротрешка — от 4500 злотых (примерно 1080 долларов).

— Что такое kaucja, czynsz и media?

— Kaucja (или, проще говоря, залог) — это депозит, который находится у владельца до вашего выселения. После окончания договора возвращается арендатору. В случае отсутствия повреждений, выезда в срок окончания договора и убранной квартиры. Чаще всего кауция равна стоимости месячной аренды жилья, но может быть и двойной (зависит от владельца).

Сzynsz — ежемесячная плата администрации здания. Часто уже включает в себя оплату воды и отопления. Сумма бывает абсолютно разной.

Media — все остальные коммунальные платежи, не включенные в czynsz. Как правило, не выходят за 200−300 злотых, все зависит от вашего использования.

— Какие районы Варшавы вы рекомендуете к проживанию?

— Сложно сказать, каждый район по-своему хорош.

Если вы ищете тишины: Вилянув (Wilanów), Урсус (Ursus), Урсынув (Ursynów), Бемово (Bemowo).

Центр и приближенные к нему: сам центр (Śródmieście), Воля (Wola), Жолибож (Żoliborz), Стары Мокотув (Stary Mokotów), Саска Кэмпа (Saską Kępa), Охота (Ochota).

Самая развитая инфраструктура: Новы и Стары Мокотув (Nowy i Stary Mokotów), Воля (Wola), Вилянув (Wilanów).

Самое дешевое жилье: Бялолэнка (Białołęka), Таргувек (Targówek), Прага-Пулноц (Praga-Północ), Урсус (Ursus), Влохы (Włochy).

— На что стоит обращать внимание при аренде жилья?

— Всегда смотрим в первую очередь на владельца. Коммуникация с ним в дальнейшем будет одним из основополагающих факторов вашего проживания.

Во-вторых, внимательно читайте все оплаты. Часто люди думают, что квартира, к примеру, стоит 3500 злотых, и не замечают czynsz +600, парковочное место +200 и +media. В 90% случаев цена, указанная в объявлении, — не окончательная, читайте описание.

В-третьих, внимательно осматривайте квартиру при подписании договора. Попросите владельца подготовить акт приема-передачи (protokół zdawczo-odbiorczy), где вы укажете состояние каждого предмета в квартире при вашем въезде.

И самое главное — внимательно читайте договор и уточняйте каждый непонятный пункт. Бывают случаи, когда люди договариваются с владельцем на проживание питомца лишь на словах, а в договоре прописано обратное. Таким образом, вас могут выселить, и вы никому ничего не докажете.

Если вы отдавали деньги в наличных, просите владельца написать расписку о том, что он принял эти деньги.

— Как польские арендодатели относятся к белорусам?

— Многие едут сюда с опасением, что «нашим людям» сдают жилье неохотно, порой слышали от клиентов, что друзья им рассказали о предвзятом отношении к белорусам, — говорит Александра. — Могу с точностью сказать, что это не так. Если вы, конечно же, не попали в руки риелтора, который связывается с владельцами квартир, готовыми сдать жилье исключительно полякам, но он нагло предлагает вам подобные варианты в надежде, что пронесет. Белорусов тут любят. Многие владельцы жилья с теплом вспоминают свои поездки в Беларусь в далеком прошлом, отмечают, что у нас схожая история, и считают наших людей наиболее близкими по менталитету полякам. Когда я только приехала в 2020-м, многие с сочувствием спрашивали о событиях в моей стране, спрашивали, где мои родные, и даже предлагали помощь. С тех пор мало что изменилось, поляки по-прежнему часто отмечают, насколько культурные и приятные у нас люди.

— Действительно ли поляки не хотят заселять русскоязычных?

— Такое встречается, но относительно редко. Мы уже даже перестали обращать внимание и с уважением относимся к решению владельца сдавать только полякам. На рынке достаточно хороших вариантов на выбор, чтобы обходить подобные объявления стороной. Однако стоит помнить, что у поляков всегда будет преимущество при аренде, как бы грустно это ни звучало.

— Какова комиссия вашего агентства?

— Наша комиссия может быть разной, в зависимости от выбираемого клиентом тарифа. А также мы имеем отдельные услуги в виде присутствия лишь на подписании договора либо помощи с окказиональным договором.

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