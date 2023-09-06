BILD: Большая группа украинских военных прорвала основной рубеж «линии Суровикина» 2 6.09.2023, 12:12

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ВСУ ведут боевые действия уже за «зубами дракона».

Основной рубеж «линии Суровикина» перешли до 200 украинских солдат.

Об этом пишет военный аналитик BILD Юлиан Репке.

Впервые он сообщил о прорыве «линии Суровикина» 30 августа. Тогда многие пророссийские источники опровергали эту информацию.

Теперь оккупационные власти РФ официально признали потерю села Работино. А пророссийские телеграм-каналы публикуют все больше видео, доказывающих, что украинские солдаты действуют за основным рубежом «линии Суровикина» из так называемых зубов дракона.

Один из источников признал, что «противник местами перешел первые позиции линии Суровикина». Другой пишет, что «опасность прорыва реальна».

По подсчетам Репке, который изучил публикуемые фото- и видеоматериалы, за и между «зубами дракона» сейчас действуют до 200 солдат ВСУ. Им приходится вести бой без бронетехники, так как бетонные заграждения не устранены.

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