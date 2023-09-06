«Сходил муж за продуктами на 20 евро, значит я ему должна 10 евро» 22 6.09.2023, 12:14

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иллюстративное фото

Как пара с почти одинаковой зарплатой делит бюджет.

С мужем мы вместе уже 5 лет. Практически весь период наших отношений у нас плюс-минус одинаковая зарплата, пишет айтишница из Беларуси для сайта devby.io.

Все расходы и доходы делим пополам

Я закончила профильный ВУЗ два года назад. С третьего курса приятно провожу рабочее время на интересном проекте, но со скромными, по мерками рынка, рейтами. Мой муж на пару лет меня старше. Закончил распределение после технического университета в проектном институте и подался в айтишку в 2020 году как QA Engineer.

Практически весь период наших отношений мы зарабатываем плюс-минус одинаково. Когда я училась, зарплата у меня была чуть больше, но я не работала по 8 часов; сейчас он устроился на хорошую позицию, и получает больше процентов на 20%. Переехали мы на общие отложенные деньги с одинаковыми рейтами.

Бюджет почти идеально пилится пополам. У нас есть табличка в Excel, куда мы заносим расходы, в которых оба заинтересованы. Например, сходил муж в за продуктами на 20 евро, значит я ему должна 10 евро.

Общие траты происходят по принципу: нуждаемся ли мы в этом оба в равной мере? Считаем расходы на продукты, бытовую химию, аренду жилья, подписки на стриминги, совместные выходы (кино, кафе, рестораны), путешествия, подарки для близких «от нас двоих», домашний ноутбук.

Примерно раз в месяц мы подсчитываем разницу суммы долгов каждого. Например, я за месяц должна мужу 400 евро, а он мне 450. Разницу он переводит мне на банковский счёт или отдаёт наличными. Иногда кто-то может угостить другого. Такие кейсы мы не записываем в общий бюджет. По ощущениям происходят с обеих сторон с равной частотой. Остальные траты и накопления — личная забота каждого.

Бытовые вопросы — полное сотрудничество

Повезло: я не люблю стоять у плиты, но с удовольствием помахаю тряпкой и шваброй по дому. Мужу нравится готовить. Посуду моем по очереди: понедельник–среда-воскресенье мои дни, вторник–четверг-суббота — его, а пятница день отдыха и хаоса. Загрузить стиральную машинку и развесить одежду — вместе веселее.

Но это в идеале. На практике приходиться договариваться: если я плохо себя чувствую, муж может навести порядок. Если у него нет настроения готовить ужин, я могу котлет нажарить. Это могут быть и разовые случаи, и более длительные. Случаются сессии и завалы на работе. На такие периоды тоже договариваемся: сейчас, например, у нас чаще доставки еды и обеды в столовках.

Мы не платим друг другу за работу по дому. А если бы платили, выходили бы в ноль: мы оба тратим примерно одинаковое количество сил и времени на домашние дела. Но давайте признаем: ситуация, когда оба партнёра наравне вкладываются в домашние дела и никто не чувствует себя обиженным или недооцененным, встречается не у всех.

Неоплачиваемая работа: мало говорят, но она есть

Работу по дому выполняют в основном женщины. Основные тенденции очевидны: чем более экономически развита страна, тем меньше времени люди тратят на домашний труд и тем меньше представлен гендерный разрыв по времени участия.

Поэтому прочитав пост Миши Ларченко, я удивилась и обрадовалась. Автор не только признал факт неоплачиваемой работы, которую его жена выполняет по дому, посчитал нужным обсудить это с женой, совместно придумать решение и его осуществить. А потом еще и поделился и написал об этом.

Никто никому ничего не должен: ни муж жене, ни жена мужу. Между двумя взрослыми людьми вообще всё должно происходить по осознанному и вслух озвученному согласию. Работа по дому это тоже работа, на которую тратится немало времени. И то, что этот вклад в обеспечение семьи не принято оплачивать, не означает, что он бесплатный.

Как может выглядеть оплата труда?

Оба партнера работают 40-часовую рабочую неделю. Жена сверх этого после работы устраивает домашний быт, убирает, готовит, занимается детьми условные 20 часов в неделю. Муж занимается детьми по выходным 4 часа в неделю. В таком случае зарплата за работу по дому — один из способ удовлетворить чувство несправедливости, которое возникает у женщины.

full-time работает только муж, он ничего жене не платит, ведь полностью финансово обеспечивает семью. Но кроме уборки, готовки, занятия детьми, она еще и ухаживает за его больными родственниками. Вместо, того чтобы нанимать помощницу по хозяйству/нянечку/сиделку, муж предлагает жене платить небольшую зарплату, исключительно на ее личные расходы.

Как договариваться? Мои советы

Учитесь слышать. Не спешите обсудить в комментариях, насколько недалекого ума мужчина, который финансово обеспечивает семью и еще платит своей меркантильной жене за работу по дому. Подумайте про свою семью. Ситуации, «Кроме половины имущества она еще и денег за работу по дому и моральный ущерб потребовала» не возникают без обид и недооцененности.

Обсудите, насколько ценится ваш вклад в обеспечение семьи. Есть проблемы? Чувствуете, что претензии справедливы? Придумайте решение, которое более или менее устроит вас обоих. Это может быть большее участие в домашних делах, найм помощницы по хозяйству или нянечки, подарки. Да даже простое спасибо за каждым ужином или «зарплата» за работу по дому.

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