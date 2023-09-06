Брестчанин решил провернуть аферу на «горячей» теме – получения виз для выезда в ЕС 1 6.09.2023, 12:28

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Успел «заработать» около 10 тысяч рублей.

С недавних пор в милицию стали поступать заявления от граждан, которые сообщали о том, что стали жертвами мошенника. Им оказался юный брестчанин, который ранее в поле зрения силовиков не попадал. Парень решил провернуть аферу на «горячей» теме – получения виз для выезда в ЕС.

19-летний житель Бреста обещал помощь с открытием виз и обманул более чем полтора десятка человек. Выяснилось, что парень встретился со знакомым, а тот в ходе разговора поделился важной информацией.

Знакомый рассказал, что в ближайшее время ему необходимо оформить визы для поездки за границу с хором, в котором выступает. Услышав об этом, у молодого человека созрел план, как нажиться на этих сведениях.

Парень заявил, что является работником организации, занимающейся оформлением документов для виз, и предложил свою помощь. Позже знакомый привел его в коллектив, в котором брестчанин рекламировал свои услуги и остальным людям.

В итоге они согласились на такую «помощь» и передали юному жителю Бреста требуемые суммы. Принятые на себя обязательства молодой человек не выполнил и перестал выходить на связь.

Потерпевшими в этой истории стали 16 человек, а общая сумма ущерба составила 9600 рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Впрочем, в милиции не исключают, что от мошеннических действий могли пострадать и другие люди.

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