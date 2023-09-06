Врач назвала продукт, который укрепляет здоровье мозга и сердца 6.09.2023, 12:45

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Он содержит целый спектр веществ, полезных для улучшения многих функций организма.

Диетолог Асият Хачирова констатировала в интервью, что горстка орехов является идеальным перекусом в течение дня – и не только потому, что они очень сытные. Употребление орехов укрепляет здоровье мозга и сердца, заявила эксперт.

«Употребление орехов – грецких, миндаля, фундука, кедровых, арахиса, кешью и других снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает работу головного мозга, а также укрепляет костную ткань и нервную систему, рассказала», - сообщила врач.

В составе орехов присутствуют важные для функционирования организма витамины, ненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества.

«Омега-3 и витамин Е в орехах снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают здоровье мозга. Магний и кальций укрепляют костную ткань. Витамины группы В помогают в улучшении функций нервной системы», - перечислила Хачирова.

Диетолог добавила, что многие орехи являются великолепным источником растительного белка, чье присутствие в рационе наряду с животным белком способствует продлению жизни. Но что важно не забывать: орехи могут вызывать аллергию.

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