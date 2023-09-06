«Пацанов убивают, а они тут сидят»: в Москве россиянин набросился на девушку-мусульманку 6.09.2023, 12:54

1,898

Скандал в метро попал на видео.

В России на фоне войны с Украиной усилилась ксенофобия. Молодой человек, поддерживающий агрессию против Украины, напал на мусульманку в Москве, требуя, чтобы она «нормально одевалась».

Видео инцидента пострадавшая опубликовала в соцсетях, пишет dialog.ua.

Z-патриот обвинил девушку в том, что она спокойно ездит в общественном транспорте РФ, пока парни русской национальности массово гибнут на украинских фронтах. «Мобилизация в России идет, понимаешь? (...) А вы все толерантные да? У нас русских пацанов в «СВО» убивают, пока они здесь сидят… Я хочу, чтобы она нормальную одежду носила… Она скрывает лицо, для нас это террористическая угроза, понимаешь?» - кричал россиянин в метро.

Его ксенофобские взгляды поддержал еще один пенсионер.

«Правильно делает замечание, да!» - заявил он.

Пострадавшая девушка, комментируя скандал, заявила, что Z-патриот также тянул руки к ее лицу. Она сетовала на тот факт, что не работает российская конституция, гарантирующая ей свободу вероисповедания.

«Я являюсь гражданкой Российской Федерации с рождения… В тот день я ехала со своей начальницей… Решение покрываться таким образом полностью мое. Я не призываю к этому другие религии или других мусульман. Мы спокойно сидели, общались. Подошел мужчина и вплотную к моему лицу кричать, совать руки в мое лицо. Если бы не было физического воздействия, я ситуацию просто бы оставила. Возгласы были, что я не имею права носить хиджаб в России… Очень много девушек в хиджабах, никабах. Очень страшно, что люди могут себе позволить такое», - пожаловалась мусульманка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».