Белорус попытался дать взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни

Белорус попытался дать взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни4
- 6.09.2023, 13:16
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Что было дальше?
2 сентября на въезде в Латвию белорус предложил взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни. На него завели уголовное дело, сообщает Служба государственных доходов Латвии.
На пункте таможенного контроля «Силене» белорус предложил 5 евро сотруднице латвийской таможни, чтобы та пропустила его с продуктами, запрещенными к ввозу в страны Евросоюза. Таможенница отказалась и сообщила об этом в службу безопасности.
В отношение белоруса Департамент налоговой и таможенной полиции возбудил уголовное дело.