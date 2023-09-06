Белорус попытался дать взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни 4 6.09.2023, 13:16

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2 сентября на въезде в Латвию белорус предложил взятку в 5 евро сотруднице латвийской таможни. На него завели уголовное дело, сообщает Служба государственных доходов Латвии.

На пункте таможенного контроля «Силене» белорус предложил 5 евро сотруднице латвийской таможни, чтобы та пропустила его с продуктами, запрещенными к ввозу в страны Евросоюза. Таможенница отказалась и сообщила об этом в службу безопасности.

В отношение белоруса Департамент налоговой и таможенной полиции возбудил уголовное дело.

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