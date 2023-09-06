Эрдоган ждет момента отомстить Путину 2 Олена Сотник

6.09.2023, 13:11

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Произошли как минимум два знаковых события.

Как минимум два выдающихся события для дальнейшей оценки возможных сценариев разворачивания войны, но и дальнейшего международного баланса, произошли за последние сутки:

президент Турции не смог договориться с Путиным о возможных условиях восстановления «зернового коридора» для Украины и уехал из России ни с чем, прикрывая поражение набором громких и пустых заявлений;

диктатор Северной Кореи собирается в гости к российскому диктатору. Разговор об оружии.

Что это означает – всем очевидно, однако несколько моментов важно подчеркнуть.

Понятно, что Путин почувствовал возможность использовать «зерновой коридор» как еще один способ обескровливания украинской экономики и ухудшения внутренних настроений (сотен тысяч людей прямо коснется этот кризис). Однако это стало возможным из-за недостаточного внешнего давления, в том числе международных организаций типа ООН. А по существу – отсутствия адекватного внешнего давления.

Гарантирую, что Эрдоган не забудет этот разговор и визит. Для него это публичное унижение – он бы не согласился ехать в официальный визит, если бы ему не пообещали какой-то положительный результат.

Важно – так как он этого Путину не забудет, обязательно будет ждать момента отомстить и показать место.

Диалог с Северной Кореей – это демонстрация определенного кризиса, скорее из-за недостаточной поддержки другими автократическими партнерами типа Китая и Ирана. Однако это не значит, что Путин в отчаянии – ему точно хватит ресурсов вести войну в Украине на уровне последних месяцев. Хотя даже его диктатура и пропаганда долго не вытянут такого провала – он ищет способы прорыва и изменений.

Все эти движения, если посмотреть шире, между разными автократическими лидерами и государствами – это не точечная история, это не тактические союзы, как многие эксперты говорят. Мое понимание и глубокое изучение Китая и Ирана за последний год говорит, что готовится серьезная платформа, союз этих стран, если хотите. И именно война России в Украине помогает им всем тестировать слабости «свободного мира».

Вообще все эти движения в диктаторских лагерях и отсутствие должной реакции «свободного мира» будут иметь серьезные последствия уже очень скоро.

Что же должна была бы делать «нормальная» часть мира, стремящаяся к восстановлению мирового порядка и стабильности:

распространять, углублять, улучшать экономические, безопасностные и политические связи между собой;

достичь нулевого, а в реальном мире хотя бы минимального уровня зависимости от автократических государств, и речь здесь прежде всего в ресурсном и продовольственном аспекте;

Индия – сложный, но важный винтик мирового баланса. Напомню, что население Индии в этом году перебьет население Китая. Да, Индия не любит и избегает союзов, однако она никогда не была против сотрудничества. Поэтому поиски взаимовыгодного сосуществования со «свободным миром» критичны в ближайшем будущем;

в центре внимания – Африка и Латинская Америка. Битва за них еще не проиграна, однако перспективы, особенно в Африке, на мой взгляд, пессимистические.

В целом меня очень беспокоит пассивная позиция со стороны Запада. События внутри автократических сторон развиваются очень быстро. Хотя недальновидное оскорбление Эрдогана Путиным меня очень обнадеживает. В принципе, должны появляться целые стратегии, как поссорить автократов между собой.

Олена Сотник, Facebook

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