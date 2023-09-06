NYT: ВСУ прорывают вторую линию обороны РФ, чтобы взять курс на стратегический город 6.09.2023, 13:20

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Украинская армия расширяет плацдарм для рывка бронетехники.

Последние несколько дней украинская армия ведет бои к востоку от Работино в районе Вербового в попытке прорвать вторую линию обороны армии Путина.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на военных аналитиков из Black Bird Group.

Аналитики делают свои прогнозы, отталкиваясь от спутниковых снимков и информации из открытых источников.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что в районе Вербового у оккупантов большая система окопов и блиндажей, связанных между собой лабиринтами и ходами.

С его же слов, линия обороны не такая мощная, как первая, однако и там встречаются минные поля.

Военные аналитики не исключают, что свою линию обороны враг решил усилить за счет резерва, переброшенного с других участков фронта.

Главная цель ВСУ при наступлении на Вербовое – расширить плацдарм. Так как продвижение по узкому коридору делает уязвимым не только украинскую пехоту, но и военную технику.

Широкий плацдарм даст возможность перебросить на этот участок фронта еще больше бронетехники и бойцов ВСУ.

Стратегической целью на этом участке фронта является Токмак, расположенный в 24 км от Работино. Для этого украинским защитникам необходимо не только освободить Вербовое, но и преодолеть еще одну линию обороны армии РФ.

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