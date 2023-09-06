Феерическая детонация: момент попадания ракеты в российский танк Т-72Б3 попал на видео

Феерическая детонация: момент попадания ракеты в российский танк Т-72Б3 попал на видео1
- 6.09.2023, 13:22
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ВСУ уничтожили вражескую технику на Южном направлении.
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-72Б3 на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
«Феерическая детонация топливных баков танка окупантов Т-72Б3 после точного прилета украинского FPV-дрона на Южном направлении», - пишет в комментарии автор публикации.