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Феерическая детонация: момент попадания ракеты в российский танк Т-72Б3 попал на видео

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  • 6.09.2023, 13:22
  • 1,084
Феерическая детонация: момент попадания ракеты в российский танк Т-72Б3 попал на видео

ВСУ уничтожили вражескую технику на Южном направлении.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский танк Т-72Б3 на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

«Феерическая детонация топливных баков танка окупантов Т-72Б3 после точного прилета украинского FPV-дрона на Южном направлении», - пишет в комментарии автор публикации.

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