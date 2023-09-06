«Провела неплохо время в Египте, а по возвращении ждал сюрприз» 13 6.09.2023, 13:34

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иллюстративное фото

В Беларуси даже у «аполитичных» учителей бывают проблемы.

Недавно звонил своей сестре в Минск, расспросил, как поживают она и члены семьи, пишет читатель сайта Charter97.org из Копыля Анатолий. Сестра сначала похвасталась, что ее внучка Екатерина, молодая учительница, слетала на отдых в Египет.

Девушка провела там время неплохо, а вот по возвращении ее ждал неприятный сюрприз. В школе в Чижовке, где она работала, начались какие-то интриги, администрация предложила молодой учительнице другой класс. Екатерину это не устроило, и она, долго не раздумывая, уволилась.

Я подумал сначала, что это обычная вещь, и проблем с устройством на работу в другую столичную школу не будет. Да, действительно, в другой средней школе, куда обратилась девушка, были соответствующие вакансии. Но Екатерина зря радовалась, ведь кроме заявления и трудовой книжки администрация учебного заведения потребовала другой, важнейший документ.

От учителя потребовали принести справку из милиции о том, что она не привлекалась к ответственности за участие в протестах против фальсификации выборов и не участвовала в несанкционированных массовых акциях. МВД выдает теперь такие бумажки за небольшую плату - 20 рублей! Могут дать и бесплатно, если обратится руководство школы, но только через месяц.

Екатерина и ее семья просто в шоке от таких новостей и новаций. Они люди напрочь аполитичные, ни на какие акции протеста не выходили даже мысленно, смотрят ежедневно БТ.

Я пытался утешить сестру. Пошутил, что вскоре им в магазине продукты не продадут без справки ИМНС о том, что все налоги заплачены. Правда, была она так расстроена, что юмора моего не поняла.

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