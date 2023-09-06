Александр Мусиенко: Ряд стран по примеру Армении отойдет от ОДКБ и РФ 1 6.09.2023, 13:43

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Александр Мусиенко

Эксперт указал на важный момент.

Армения отозвала постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и объявила о совместных военных учениях с США.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенка прокомментировать действия правительства Армении:

- Это уже не первый сигнал от Армении в отношении ОДКБ. То есть мы видим системную политику армянского правительства, которая состоит в том, чтобы, во-первых, дистанцироваться от ОДКБ. Во-вторых, возможно, даже выйти из организации и начать переговоры с Западом о возможности более широкой интеграции, насколько это возможно при их географическом положении.

В принципе это свидетельство того, что армяне четко оценили отсутствие перспектив у данного проекта. Это Армения почувствовала на себе, когда ни один раз обращалась за защитой во время Карабахской войны. Они услышали, что их Россия не поддержит и не поможет. Даже та база, которая есть в Гюмри, где находятся российские военные, не пригодилась. То есть она не отыграла никакой реальной роли.

Именно поэтому сейчас мы видим такую позицию Армении. Не исключаю, что другие страны последуют ее примеру, за исключением, конечно же, Беларуси. Теперь там ядерное оружие и отвертеться пока не удастся.

Отмечу, что во время всех последних встреч ОДКБ, проходивших на высшем уровне, все было написано на лицах товарищей, сидевших на круглым столом у Путина. Скажем, скучно, нудно, неинтересно, но номер отыгрываем. Какие-то церемониальные функции и не более того. Очевидно, что вступать в войну эти страны не будут.

- Получается, что бывшие союзники дистанцируются от России. Какие могут быть последствия для Кремля?

- Еще недостаточно дистанцируются. Думаю, что мы еще увидим развитие процесса. Пока идет осторожное дистанцирование, поскольку у некоторых стран, возьмем тот же Казахстан, остается позиция все-таки сохранять какие-то рабочие отношения с Россией. Там пытаются найти баланс.

Я бы здесь обратил внимание на важный момент: все так называемые союзники России начинают активнее искать опору в других странах. Кто у Китая, кто у США, а кто-то и у Индии. Та же Армения, о которой мы с вами говорим, нашла поддержку у Индии, где они покупают достаточно много вооружений.

Еще один пример — Казахстан, который пытается найти поддержку сразу в трех центрах: и у Китая, и у США (у которых есть серьезные инвестиционные интересы), и у Турции. Это свидетельствует о том, что отход этих стран от России неизбежен.

Просто это произойдет тогда, когда станет возможным заручиться поддержкой влиятельных мировых игроков с дальнейшим ослаблением России.

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