После скандального указа Лукашенко начался хаос в ГАИ и БРТИ 6 6.09.2023, 13:51

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Можно ли сегодня еще оформить сделки по доверенности из-за границы?

По указу Лукашенко дипмиссии Беларуси больше не будут выдавать белорусам паспорта за границей, также нельзя будет по доверенности, выданной вне нашей страны, оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры.

Нововведения начинают действовать с 00.00 7 сентября. «Зеркало» позвонило в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру и ГАИ и уточнило, можно ли успеть сегодня оформить сделку по недвижимости и авто по такой доверенности.

Напомним, указ начнет действовать с 00.00 7 сентября.

Журналистка «Зеркала» как физлицо позвонила сегодня, 6 сентября, в районе 11.00 в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, чтобы уточнить, можно ли успеть «вскочить в последний вагон» и оформить сделку с недвижимостью по доверенности, оформленной за границей.

— Уже нет, ибо указ уже вступил в силу. Теперь это можно сделать только по белорусским доверенностям, — сообщил специалист агентства.

Также специалист отметил, что с недвижимостью нельзя оформить не только сделку по продаже, но и дарственную, это возможно сделать только при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.

Примерно через час журналистка «Зеркала» как физлицо снова позвонила в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. На этот раз по тому же вопросу консультировал другой специалист. Задавая вопрос, мы сделали акцент на том, что указ вступает в силу с полуночи 7 сентября, так почему же сегодня сделку оформить нельзя?

— Ну, мы это тоже сейчас видим. С утра этого не было, сейчас вот такая информация (о времени и дате вступления указа в силу. — Прим. ред.). Поэтому как-то вам запрещать, возбранять ехать к нам и подавать заявление мы не можем. Приезжайте к специалистам в зал, и только на момент обращения будет принято решение. На сегодняшний день заявления [по доверенности] принимаются, — сообщила новые сведения женщина.

Что касается переоформления транспорта, то в регистрационном отделе ГАИ на авторынке «Малиновка» сообщили, что с сегодняшнего дня сделки по доверенностям, выданным за границей, они не оформляют.

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