Рядом с Минском продается стильный дом с несколькими террасами 6 6.09.2023, 14:05

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Метр — меньше тысячи долларов.

Realt нашел место для круглогодичного проживания в деревне в Смолевичском районе. Дому несколько лет, он имеет интересную планировку и цокольный этаж, а главное — внутри сделан хороший ремонт. Посмотрите, как он выглядит и сколько стоит. «Квадрат» обойдется в 914 долларов.

Дом находится в деревне Домашаны в Смолевичском районе. Его построили в 2020 году из керамзитобетона, блоки утеплены минеральной ватой. Фундамент — плитный. Крыша накрыта металлочерепицей. Дом возвели с одним жилым этажом, но сделали еще и цокольный уровень. Общая площадь объекта — 366,5 м².

Планировка удобная: спальные комнаты расположились в боковых частях дома - по две комнаты на стороне. На каждые две спальны приходится один совмещенный санузел и общий коридор. В одной комнате имеется еще и гардеробная.

Внутри дома сделан дизайнерский ремонт. Стены ровные, окрашеные. В комнатах установлены бытовая техника и мебель, которая останется при продаже. На полу лежит итальянская плитка, в спальне - деревянное покрытие. Межкомнатные двери изготовлены из массива, подоконники - из лиственницы.

Гостиная совмещена с кухней и занимает 62 "квадрата". Здесь предусмотрено место под камин, а на потолке сделаны мансардные окна. Из этой комнаты можно выйти на крытую террасу.

В доме имеется цокольный этаж. У него интересное и выгодное расположение. Цоколь заметен только с одной стороны, а переход между уровнями создает дополнительный навес и место для отдыха. По проекту тут находятся котельная, сауна, тренажерный зал и комната отдыха.

Все коммуникации введены и разведены по дому: газопровод - центральный, вода поступает из собственной скважины, канализация - местная. Установлены насосы Grundfos, которые являются образцом технологичности, энергоэффективности и надежности.

Участок занимает 20 соток. Над территорией потрудились, прибегнув к ландшафтному дизайну. Сделан забор по периметру всего участка и установлены откатные ворота с электроприводом. Предусмотрено место для установки зарядки для электромобиля. Также владельцы подготовили место под беседку.

Дом оценивают в 335 тысяч долларов.

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