Блинкен назвал главную цель своего визита в Киев 2 6.09.2023, 14:10

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Энтони Блинкен

Поездка не была анонсирована заранее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель своего визита в Украину, который не был анонсирован.

В своей публикации в Х (бывший Twitter) он отметил, что в Киеве встретится с украинскими партнерами США и обсудит с ними продолжающееся контрнаступление.

Также на переговорах поднимут вопрос будущих усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины.

Вашингтон также хочет укрепить непоколебимую приверженность Киеву.

В ходе визита Блинкен заявил журналистам, что ВСУ имеют прогресс в контрнаступлении, и он приехал убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе.

«Прежде всего я здесь, чтобы продемонстрировать длительную и решительную поддержку Украины в то время, как она сталкивается с этой агрессией. Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно», – сказал госсекретарь США журналистам.

По словам Блинкена, в Вашингтоне хотят убедиться в том, что украинские войска обеспечены всем необходимым для обороны, в том числе в долгосрочной перспективе.

«Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для того, чтобы осуществить успешное контрнаступление, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились», – заявил он.

Блинкен также отметил, что США решительно настроены сотрудничать с партнерами, в то время как они отстраивают сильную экономику, демократию – все необходимое для обеспечения не только выживания Украины, но и ее процветания в будущем.

«Относительно этого у Украины есть сильный партнер – Соединенные Штаты», – сказал госсекретарь.

В среду, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом.

О возможности его визита неофициально стало известно лишь накануне. Официально Государственный департамент США не сообщал о поездке Блинкена в Украину и ее возможной цели.

Последний раз Блинкен был в Киеве год назад, 8 сентября 2022-го. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил разрушенный Россией Ирпень и встретился в киевском госпитале с детьми, пострадавшими в результате российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.

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