Соловьев запаниковал из-за «противостояния» России с США 4 6.09.2023, 14:25

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Неадекватный монолог пропагандиста прозвучал в эфире ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев выплеснул очередную порцию «желчи» в адрес США и пожаловался на «противостояние» этого государства с Россией. Он заявил, что, несмотря на все возражения американцев, они «воюют против РФ», просто чужими руками.

Неадекватный монолог Соловьев озвучил в эфире своего шоу на росТВ, передает obozrevatel.com.

Он заявил, что «мир стоит на пороге глобальной войны».

«Мы прощаемся с иллюзиями. Мы наконец видим, что мир вступает в эпоху глобального конфликта и горячего. На Западе с этим уже не спорят», – заявил пропагандист.

Напомним, ранее Соловьев заявил, что украинцам якобы удалось «навязать свою волю» западным странам и США в частности.

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