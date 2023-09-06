Кувырок удался 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.09.2023, 14:47

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Вся российская элита записывается в «майоры Исинбаевы».

«Номинальный» майор Елена Исинбаева, в прошлом (когда ей это было выгодно) путинолюбка, теперь, как известно «сменила ориентацию». Теперь она не майор, а «человек мира» и присвоенные ей звания «носят номинальный характер».

Сегодня пришла новость, что Исинбаева сохранила свою должность в Международном олимпийском комитете. Вероятно, и зарплата неплохая, и жизнь за границей. Кувырок удался.

Нужно полагать, что глуповатое российское начальство очень Исинбаевой в этом помогло, возмутившись тем, что она бросила великого геополитика с его «спецоперацией».

Начальству бы поступить прямо противоположным образом – «душить в объятиях» Исинбаеву, говорить, что она «наша», будет представлять в МОК Россию, дать ей какую-нибудь медаль за боевые заслуги. Ведь майор. Тогда Исинбаеву вряд ли бы избрали. Глядишь, еще под санкции могла бы попасть и прибыла бы в итоге на покинутую родину.

Путь Исинбаевой – это то, что случится с теми, кто сегодня горячо любит Путина. После того, как великий геополитик убудет из власти. Их мечта – на заработанные при Путине и благодаря Путину деньги стать «людьми мира» и отчалить в далекие края. «Все мы Исинбаевы»,- скажет завтра «патриотическая элита», отряхнув со штанов пепел сгоревшего подлого времени.

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