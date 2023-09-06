«Здесь настоящая бойня»: ВСУ готовы заблокировать российские войска под Бахмутом 6.09.2023, 15:04

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Украинский офицер рассказал о ситуации на этом участке фронта.

Офицер ВСУ Арти Грин рассказал «24 каналу», при каком условии российские войска будут заблокированы в районе Бахмута. Отметим, что с начала наступления на этом участке фронта Силы обороны Украины освободили 47 квадратных километров.

На Бахмутском направлении идет борьба за рубеж, который обеспечит огневой контроль за одним из главных каналов поставки бахмутско-соледарской группировки.

«Здесь (в районе Бахмута – ред.) настоящая бойня, особенно на участке к югу от Бахмута», – рассказал офицер ВСУ.

Успех украинских бойцов на Клещеевском направлении создаст серьезную угрозу поставке для всей группировки вражеских войск. Продвижение буквально на 5 километров в этом направлении и севернее Бахмута может привести к тому, что большое количество российских войск окажется заблокировано.

«Проезд техники, эвакуация, поставка оружия станет невозможным. Поэтому точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана. Насколько я вижу, мы (украинские бойцы – ред.) их передадим, ведь ежедневный счет очень значителен в нашу пользу. Сроки боюсь сказать», – добавил Грин.

Позиции, которые занимают ВСУ, более выгодные, чем остающиеся за оккупантами. Поэтому в ближайшее время защитники Украины будут иметь большой оперативный успех именно на участке Бахмута.

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