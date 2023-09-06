Действия Еревана вызвали истерику у Пескова 6.09.2023, 15:19

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

В Кремле прокомментировали совместные военные учения Армении и США.

Отношения между Россией и Арменией быстро ухудшаются: Москва стремительно теряет своего главного союзника на Кавказе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что совместные военные учения США и Армении вызывают в Кремле глубокую настороженность.

«Это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Мы будем глубоко анализировать эти новости», - заявил представитель Кремля.

Вчера Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ, жена Пашиняна сегодня приехала в Киев на форум Елены Зеленской.

Сейчас тренд таков, что Ереван ускоренно начинает поиск гаранта своей безопасности, отказываясь иметь дело с Россией.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян.

По его словам, позавчерашняя встреча Эрдогана и Путина касалась, в том числе, и быстро развивающейся обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

И не случайно параллельно с переговорами в Сочи началось выдвижение азербайджанских сил и техники с нанесенными тактическими знаками, что само по себе выглядит весьма симптоматично, в направлении Карабаха.

«Вероятно, Турция договорилась о невмешательстве российских миротворцев взамен на какие-то параллельные договоренности, что настораживает Армению и стало причиной резких заявлений ее руководства. Кремль так часто предавал и продавал союзников, что никто словам уже не верит», - подчеркивает эксперт.

По его словам, в Закавказье в любой момент может сильно измениться ситуация, и Россия в лучшем случае сможет только констатировать произошедшее, потеряв главного союзника на Кавказе в лице Армении.

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