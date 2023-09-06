«В конце вам выдают документ, подтверждающий принятие гражданства, и маленький сувенир» 1 6.09.2023, 15:33

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Истории белорусов, которые получили иностранные паспорта за последние два года.

Вопрос легализации в новых локациях белорусы обычно решают с помощью ВНЖ, но некоторые поступают радикально и получают иностранное гражданство. С появлением указа № 278 второй вариант, кажется, станет востребованнее. dev.by собрал истории релокантов о том, как и зачем они получили новые паспорта.

Чехия

Александр, получил гражданство Чехии в 2021 году:

— В Европе я живу уже 14 лет. Гражданство Чехии получил два года назад.

Процесс натурализации в Чехии — один из самых строгих в ЕС. Для получения гражданства есть два основания:

— легальное проживание в стране как минимум 10 лет;

— проживание в стране с разрешением на ПМЖ как минимум 5 лет.

Чтобы претендовать на ПМЖ, нужно прожить в Чехии пять лет. Ну, или меньше, если у вас в Чехии живут родители с ПМЖ. Или, наоборот, больше: например, если вы находитесь в Чехии по студенческой визе, то из каждого года проживания в зачёт идут только полгода.

Лично я подавался на гражданство после 10 лет в Чехии. Я пошёл в местный орган управления и заполнил заявление.

Мне выдали список документов:

Справка об отсутствии задолженности из налоговой;

Справка об отсутствии задолженности из соцстраха;

Справка об отсутствии задолженности по страхованию здоровья;

Справка об отсутствии задолженности из таможни;

Диплом о высшем образовании при наличии. (У меня он есть, я окончил чешский университет, что играло на руку);

Перевод свидетельства о рождении от судебного переводчика;

Подтверждение уплаты налогов за последние 3 года;

Автобиография на чешском.

Если бы я не учился в чешском вузе или школе, то пришлось бы сдавать и два экзамена — на знание языка и на знание чешского общества. Государственный взнос за рассмотрение заявления составляет 2000 крон (примерно 90 долларов).

Когда все документы собраны, заявитель возвращается в муниципалитет. У тамошнего сотрудника есть месяц, чтобы проверить ваши документы и то, платили ли вы налоги на вывоз мусора и на собаку. После этого муниципалитет посылает документы в МВД Праги, где и принимают окончательное решение.

По закону, решение должно быть принято до окончания следующего календарного года. В моём случае ожидание заняло 20 месяцев, потому что я подавался во времена ковида, когда многие госорганы перевели на удалёнку.

Часто бывает, что каких-то документов не хватает — на то, чтобы их донести, даётся три месяца, на это время рассмотрение ставится на паузу. Потом остаётся только ждать.

В конце концов мне прислали емейл о том, что гражданство одобрили. После этого со мной связались и предложили ближайшую дату для принятия присяги. У вас есть год для этого, в противном случае решение аннулируется. Я в это время находился в Беларуси, так что присягу пришлось переносить несколько раз.

Присяга проходит в церемониальном зале: нужно выйти на сцену и повторять «я клянусь», когда зачитывают текст. В конце вам выдают документ, подтверждающий принятие гражданства, и маленький сувенир. Документ нужен для того, чтобы сделать чешское свидетельство о рождении, на основании которого оформляются два главных документа: ID-карта и загранпаспорт.

Хочу отметить, что отношение госслужащих на протяжении всего процесса — дружелюбное.

В отличии от многих других стран ЕС, Чехия не требует отказа от старого гражданства, поэтому мне не пришлось сдавать паспорт РБ. Во время ковида, когда требовалось основание для выезда из Беларуси, я предъявлял пограничникам чешский паспорт, и никаких проблем не возникало. Въезжал в Беларусь я по паспорту РБ.

Германия

Сергей, получил гражданство Германии в 2023 году:

— К моменту подачи заявления я прожил в Германии шесть лет, окончил там университет и владел немецким на уровне B2. Это давало мне статус высокой интегрированности в немецкое общество и сокращало минимальный порог проживания в стране перед подачей на гражданство.

Но так как я учился на английском, диплом не избавил меня от необходимости сдавать тест на знание культуры, законов и истории Германии (Einbürgerungstest), а также экзамена по немецкому языку. Сдать немецкий после шести лет в стране не составило труда, экзамен по истории и культуре тоже был лёгким: просто тренируешься в приложении, как перед тестом по теории вождения.

Процесс натурализации начал с консультации с работником специального ведомства — он выдал список документов. Особых трудностей с бумагами я не припомню, после шести лет в стране они набираются сами собой. Через два месяца после подачи пришлось заполнить ещё бумаги о том, что я не состою в каких-либо террористических или экстремистских организациях. Список был на шесть листов, напротив каждой организации нужно было поставить галочку — состоишь или нет. Пару месяцев спустя пришло подтверждение, что мой запрос принят.

Ещё месяца через три пришла Гарантия получения немецкого гражданства (Einbürgerungszusicherung). Это ключевой документ, который свидетельствует о том, что при отсутствии критических изменений Германия предоставит мне гражданство.

В Германии запрещено двойное гражданство, если это не гражданство стран ЕС, Швейцарии или Израиля в некоторых случаях, поэтому параллельно я разбирался с белорусскими вопросами. Мне нужно было встать на консульский учет, оформить разрешение на постоянное проживание за пределами Беларуси (ППРБ), получить паспорт РР и только после этого податься на выход из гражданства РБ.

Однако к моменту оформления ППРБ процедура изменилась, и получать паспорт РР больше не требовалось.

Назначить приём в берлинском посольстве было непросто: на письма мне отвечали нормально, но трубку не поднимали. В итоге подачу заявления на выход из гражданства РБ мне назначили только через полгода. Я думал, это очень поздно, но немецкая бюрократия переплюнула белорусскую.

Оказалось, что Einbürgerungszusicherung мне прислали с ошибкой в фамилии, и мой запрос на корректировку обрабатывали ещё четыре месяца. Потом документ нужно было апостилировать и перевести на русский.

В посольство в Берлине я привёз ту самую Einbürgerungszusicherung и целую кучу документов в трёх экземплярах. Мне сказали, что ППРБ оформлен, но так как я не стою на консульском учёте, то принять мои документы не могут. Хотя поставить на учёт можно сразу же. Мне удалось уговорить их принять заявление на выход из гражданства — с условием, что они вначале созвонятся с генконсульством в Мюнхене. Это заняло две недели. Паспорт со штампом о постановке на консульский учёт и согласием обработать заявление на выход из гражданства мне прислали по почте. За каждую операцию приходилось платить, в сумме вышло около 500 евро. Немецкой стороне заплатил около 200 евро.

С момента подачи заявления выход из гражданства РБ занял четыре месяца. Справку о выходе и её перевод я получил в обмен на отправленный по почте паспорт. Эту справку я переслал в немецкое ведомство по гражданству, и через два месяца меня пригласили за сертификатом о гражданстве (Einbürgerungsurkunde). Там мне задали пару вопросов, я подписал документ о том, что уважаю законы Германии и не буду нарушать конституционный строй, и выдали сертификат. Именно он, а не паспорт, является подтверждением приобретённого гражданства.

Итого весь процесс занял у меня два года: полгода пассивной работы и полтора года активной. Ничего сложного в этом нет, но внимание отнимает.

Польша

Ксения, получила гражданство Польши в 2022 году:

— Мой тата — polak z krwi i kości, я вырасла на самай мяжы з Польшчай, таму карта паляка была лагічным працягам сямейных традыцый.

Я прыехала ў Польшчу 3 гады таму па шэнгенскай візе (так атрымалася). У мяне была праца на польскую кантору, з якой я прыйшла падавацца на kartu stałego pobytu. Прыкладна праз паўгода ў мяне быў запаветны пластык.

Правілы такія: год жывеш па КСП і можаш падавацца на грамадзянства. Гэты год я прысвяціла падрыхтоўцы дакументаў: зрабіла польскае пасведчанне аб нараджэнні (у маім ваяводстве патрэбнае было толькі маё пасведчанне + ягоны натарыяльны пераклад), здала іспыт на B1, дачакалася вынікаў.

Бяда прыйшла адкуль не чакалі: я ў разводзе, пасведчанне пра развод пры пераездзе згубілася. Мой былы муж таксама згубіў свой экзэмпляр. Пра тое, што яно патрэбнае, я даведалася толькі пры падачы докаў на грамадзянства.

Потым у мяне былі слёзы, шок, боль, спроба зразумець, што цяпер рабіць (у Беларусь мне ехаць небяспечна).

У выніку я зрабіла штосьці накшталт даверанасці на сяброўку, яна перадала мне сюды копію + паперку са звесткамі пра заключэнне шлюбу (мы разводзіліся праз ЗАГС, у Польшчы так няможна — толькі праз суд, таму патрабуюць такую паперу). Гэта ўсё я пераклала на польскую мову і занесла ва Urząd Stanu Cywilnego.

Мяне палохалі, што гэтага будзе недастаткова, што прыйдзецца яшчэ раз разводзіцца ў Польшчы, бо працэдуры адрозніваюцца. Гэта няпраўда, прынамсі, для Познані. Супрацоўніца ўжонду сказала, што яны ведаюць пра адрозненні ў працэдуры, таму ўсё будзе добра. Прыкладна праз месяц я забрала польскую версію пасведчання пра развод, і данесла яе ва ўжонд. Агулам працэс заняў прыкладна 5 месяцаў.

І вось праз месяц мне прыйшла дэцызія. Я выходзіла з пошты і плакала ад асэнсавання, што ўсё скончылася. Я пад абаронай Польшчы, маю адзін з наймацнейшых пашпартоў у свеце. Ну і што тут таіць, класна было разумець, што гэтая папералогія скончылася.

Потым трэба было адразу запісацца на атрыманне dowodu osobistego ва urządzie stanu cywilnego. Ён робіцца бескаштоўна недзе тыдзень. Калі забіраеш dowód, мусіш аддаць КСП.

Выраб самога paszportu (накшталт загранпашпарта) — неабавязковы, але я мусіла паляцець у Мексіку, а туды няможна na dowód. Гэта мне каштавала 150 злотых, заняло 2 тыдні.

Зазначу, што польскі пашпарт адрозніваецца ад беларускага. Там ёсць фразы накшталт «уладальнік гэтага пашпарту знаходзіцца пад абаронай Рэчы Паспалітай Польшчы», «Калі ўладальнік гэтага пашпарту ў бядзе, дапамажыце яму». Не тое, што «пашпарт з’яўляецца ўласнасцю Рэспублікі Беларусь».

Беларускі пашпарт ад таго часу ляжыць у шуфлядзе, бо новы пашпарт закрыў тэму з легалізацыяй у Польшчы і яшчэ 30 краінах, даў магчымасць працаваць у Еўрасаюзе + Швейцарыі/Ісландыі/Ліхтэнштэйне і неймавернае пачуццё ісці ў чаргу на пашпартным кантролі для грамадзянаў ЕС (якая звычайна карацейшая ў 15 разоў).

З польскім пашпартам я пакуль не галасавала, але налета пайду абавязкова. Планую паспрабаваць у выбарчую камісію трапіць або назіральніцай пайсці. Цікава паглядзець, як выглядае выбарчы працэс у дэмакратыях.

P. S. Пасля выхаду указа № 278 я зразумела, якая я малайчына, што не пінала балду, а адразу хутка пачала рабіць пашпарт. Бо ведала, што нешта такое можа з’явіцца.

Великобритания

Сергей, получил британское гражданство в 2021 году:

— Десять лет назад компания перевезла меня с семьёй из Минска в Великобританию. Я люблю путешествовать, не хотелось получать визы каждый раз, поэтому я заинтересовался британским гражданством. Процедура несложная: после пяти лет проживания по рабочей можно подаваться на постоянный ВНЖ, а через год жизни с этим ВНЖ — на гражданство. Члены семьи подавались вместе со мной по тем же основаниям.

Получилось забавно. Мой шестилетний срок заканчивался в начале апреля 2020 года. Я уже собирал документы, рассчитывая подать их день в день, чтобы не потерять ни одной возможности покататься по миру. И вот за две недели до дня Х в Британии устанавливают локдаун. Пришлось расслабиться: понял, что всё равно никуда не улечу.

Сначала они полгода вообще не принимали документы на гражданство, потом только у тех, кто заранее забронировал визиты. У меня руки дошли только через год.

Собрать пакет документов было несложно. Подтверждать пребывание в стране не пришлось, так как мы это делали при подаче на ПМЖ. Экзамен по английскому на уровень В1 и на знание истории Великобритании сдавали тогда же (детям не надо). TOEFL для этих целей, насколько я знаю, не годится, IELTS — годится. Причём можно сдавать как полноценный IELTS из четырёх блоков, так и IELTS Life Skills for UK — более простой, устный экзамен.

Историю мы с женой сдавали по-разному. Для подготовки выдают брошюрку с сжатым изложением материала — в нём много имен и фактов. Жена сказала, что так ничего не запомнит и что ей интересно разобраться. В результате она пользовалась брошюрой как методичкой: читала название темы и дальше гуглила. А я просто прочитал методичку и натренировался на онлайн-тестах в приложении.

Заявление рассматривают до шести месяцев, в моём случае это заняло четыре месяца. Когда его аппрувят, вы ещё не гражданин — надо дать присягу. Этот финальный шаг скорее формальный: чтобы его завалить, надо очень постараться.

Вы просто звоните в свой council (исполком) и договариваетесь о дате присяги. До ковида присягу принимали в торжественной обстановке 1-2 раза в месяц. Люди приходят, читают клятву, получают сертификаты о натурализации и расходятся.

В ковид же всё делали в зуме: мы с женой сидели дома, нам позвонила работница «исполкома», выслушала нашу клятву, зачитала поздравительную речь и отправила сертификаты по почте.

С момента получения сертификата вы — гражданин. После этого надо податься на паспорт, оформление занимает две недели, цена — 65-75 фунтов.

И это уже копейки. Легализация в Великобритании вообще затратная штука. Подача заявления на рабочую визу и на ВНЖ стоит порядка 3000 фунтов на человека, включая маленьких детей. На гражданство уже дешевле — 1600-1700 фунтов. Расходы на экзамены и пересылку документов по почте я не считаю.

В моём случае работодатель закрывал многие вопросы, иначе было бы больно. У нас двое детей, причём младший родился в Великобритании, когда моей рабочей визы оставалось на полгода. И ребёнку визу сделали тоже на полгода вместо обычных трёх лет, причём стоила она те же 3000 фунтов. Потом мы опять на всех четверых делали новые рабочие визы. Слава богу, компания это покрывала, но было неприятно.

В Великобритании ребёнок не получает гражданство по месту рождения, только по гражданству родителей. Если же у родителей есть ПМЖ, его можно подать на гражданство по упрощённой процедуре (цена тоже «проще» — 1000 фунтов). Мы этой возможностью воспользовались, и младший ребёнок стал первым британцем в нашей семье. У него, кстати, ещё красный, «добрекзитовский паспорт». У остальных уже синие, ведь мы подавались после пандемии.

Британия не требует отказа от гражданства других стран. Поэтому паспорта РБ пока при нас.

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