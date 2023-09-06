Генерал-лейтенант СВР: В РФ может произойти попытка устранения режима диктатора Путина 1 6.09.2023, 16:19

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В войне России против Украины может наступить неожиданный поворот.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью «УНИАН» высказал мнение, что в войне России против Украины может наступить неожиданный поворот. Она может закончиться не только военным путем. Если произойдет свержение режима Путина, военные действия могут прекратиться автоматически.

Валерий Кондратюк отметил, сейчас идут активные обсуждения внутри российских элит, часть из которых понимает, что Путин намерен воевать против Украины не только до последнего россиянина, но и до последнего цента.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины считает, что Путину могут просто не дать возможности дожить до президентских выборов, которые должны состоятся в РФ в 2024 году. Именно поэтому нужно внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в России в ближайшие 4-5 месяцев.

«Элиты заинтересованы в устранении Путина и в том, чтобы начать мирные переговоры с Западом и с Украиной», — поделился мнением Кондратюк.

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