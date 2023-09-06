Что будет с продажами квартир в Беларуси после изменений по доверенностям 1 6.09.2023, 16:26

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Прогноз эксперта.

Этой осенью количество продаж квартир в Минске может сократиться на 2−3%. Таким образом на ситуацию на рынке может повлиять новый указ «О порядке выдачи документов и совершения действий». Прогнозом с realt.by поделился замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев.

Согласно указу отчуждение имущества на территории Беларуси должно происходить или в присутствии собственника, или на основании доверенности, оформленной в нашей стране. Доверенности, полученные у зарубежных нотариусов, не подойдут для сделок в Беларуси.

По словам Андрея Чернышева, большинство сделок с квартирами, которые сейчас продают дистанционно, совершают по доверенностям, оформленным в Беларуси. Доля продавцов с документами, оформленными за рубежом, минимальна. Существенных изменений на рынке эксперт не прогнозирует.

Со своей стороны эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская отмечает, что всплеска предложений квартир от уехавших за границу на рынке как раз ждали этой осенью и в 2024 году. Сейчас приток предложений может сократиться.