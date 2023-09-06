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Лукашисты признали проблему нехватки рабочих рук в Беларуси

  • 6.09.2023, 16:39
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Лукашисты признали проблему нехватки рабочих рук в Беларуси

Проблема становится настолько очевидна, что об этом открыто говорят даже чиновники и государственные СМИ.

Обновленные данные Национального статистического комитета о состоянии рынка труда показывают, что число занятых в экономике вновь снизилось. За июль экономика потеряла еще 1,1 тысяч человек, в результате в Беларуси сейчас занято 4147 тысяч человек. Всего с начала года общий спад числа занятых превысил 42 тысяч, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Проблема нехватки рабочих рук становится настолько очевидна, что об этом открыто говорят даже чиновники и государственные СМИ. Немаловажен при этом сам факт, что, несмотря на остроту этого вопроса для экономики, данные о состоянии рынка труда все еще находятся в публичном доступе. Однако, стоит признать, что, констатируя наличие проблемы, в анализ ее причин ни чиновники, ни государственные средства массовой информации вдаваться публично не стремятся.

Беларусь по-прежнему обладает высоким человеческим капиталом. Про это говорят не только международные рейтинги, но и конкурентоспособность белорусских специалистов. Наши ученые, бизнесмены, деятели культуры, искусства и айтишники только тому подтверждение. Сейчас этот капитал активно покидает страну или зачастую не может найти себе свободного применения на родине. В результате большой потенциал оказывается малопродуктивным в Беларуси и поэтому все чаще становится драйвером роста для зарубежных стран.

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