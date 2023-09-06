Аналитик: Успех контрнаступления ВСУ поставит Китай перед сложным выбором 6.09.2023, 16:42

Пекин не намерен участвовать в войне против Запада.

Успех контрнаступления ВСУ может поставить Китай перед сложным выбором: либо усилить Россию смертоносным оружием, либо, наоборот, при определенных условиях разорвать отношения с Кремлем, что ослабит армию РФ.

Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на мнение аналитиков.

Так, профессор Джорджтаунского университета Деннис Крейг Уайлдер заявил, что успешное контрнаступление украинской армии поставит Пекин в сложное положение.

«Если наступление сработает и украинцы успешно проникнут на оккупированные территории или даже за их пределы, на территорию России, тогда перед Китаем была бы дилемма: одна сторона в Пекине говорила бы, что нам нужно больше поддерживать Путина, что нужно переступить границу и предоставить Путину смертоносное оружие. Другая сторона в Пекине сказала бы, что лучше найти способ быстро договориться, чтобы Путина не уничтожили», - сказал аналитик.

При этом эксперт отмечает, что потенциальное применение Россией ядерного оружия является абсолютно неприемлемым для китайской стороны, о чем она неоднократно повторяла. Если Кремль решится использовать ядерное оружие, это будет означать разрыв с КНР, поскольку Пекин не намерен участвовать в ядерной войне против Запада.

В свою очередь, бывший посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Киев в меру своих возможностей проводит успешную политику в отношении Китая.

«Надеяться на то что Китай сыграет более проактивную роль, бесполезно. Но сохранение определенной нейтральности Китая, как это происходило до сих пор, я считаю большим достижением украинской дипломатии», - сказал бывший посол.

Тем временем аналитик Eurasia Group Эли Вайн полагает, что Китай потенциально может принять участие в послевоенном восстановлении Украины. В связи с этим украинское руководство не может себе позволить публичную критику в адрес КНР.

«Поэтому я думаю, что президент Зеленский и его главные советники делают все возможное, чтобы справиться с жонглированием (в отношениях с Китаем - ред.)», - добавил эксперт.

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