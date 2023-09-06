Агрессор в шоке Кирилл Сазонов

6.09.2023, 17:01

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Реальную угрозу получить по шее в Кремле уважают больше, чем любые сделки и уступки.

Переговоры Эрдогана и Путина вчера закончились ничем. Зерновую сделку не продлили. Факт. Почему? А вот это самый главный вопрос. Мы же взрослые люди и прекрасно понимаем – в ООН хватает сторонников компромиса. У Эрдогана свои интересы, у Путина свои и у разных центров влияния в ООН тоже свои. Вот только украинские интересы всем этим игрокам безразличны. Но есть нюанс.

Пока все эти игроки азартно торговались про свои доли в вопросе их выгоды в экспорте украинского зерна... Украина молча действовала. СБУ и ВМС ЗСУ наносят ряд жестких ударов по кораблям РФ и их объектам в акватории. Ставит под угрозу экспорт российской нефти. Агрессор в шоке. И вот уже четвертое судно из украинских портов уходит в Босфор. Маршрут и сценарий разработали в Мининфраструктуры Кубракова. Они же решили все оргвопросы, я знаю. Без всяких сделок. Без уступок Путину со смягчением санкций. Без Эрдогана и без ООН. Украинские: спецслужба, ВМС и Мининфраструктуры сами.

Резюмирую.

1 Морской фронт Украины в вопросе свободы судоходства оказался самым эффективным инструментом.

2 Реальную угрозу получить по шее в Кремле уважают больше, чем любые сделки и уступки.

3 Учитывать украинские интересы в полном объеме при любом сценарии будем только мы. У всех остальных свои интересы и мешок лапши для доверчивых ушей.

Я сказал все, что хотел. Умному достаточно.

Кирилл Сазонов, Facebook

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