Президент Румынии жестко отреагировал на падение дрона РФ на территории страны 5 6.09.2023, 17:55

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Клаус Йоханнис

Фото: Getty Images

Подробности.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение российского дрона на территории страны «недопустимой ситуацией» и серьезным нарушением суверенитета.

Как сообщает Digi24, Йоханнис заявил, что если подтвердится нахождение обломков российского беспилотника на территории Румынии, это будет представлять собой «серьезное нарушение».

«Если подтвердится, что компоненты принадлежат российскому беспилотнику, такая ситуация будет недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии», - сказал он.

При этом он заявил, что Румыния очень хорошо защищена со стороны НАТО и поэтому может чувствовать себя в безопасности.

«Повторяю: внутри НАТО мы очень хорошо защищены, а Румыния пользуется чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, самыми сильными за всю нашу историю», - заявил Йоханнис.

Кроме того, пресс-секретарь Министерства обороны Константин Спыну сообщил Digi24, что Румыния примет дополнительные меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

Падение российских дронов на территории Румынии

4 сентября Россия в очередной раз атаковала юг Одесской области. В Госпогранслужбе заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали «шахеды». При этом официальный Бухарест эту информацию опроверг, несмотря на заявления украинских пограничников о наличии фотодоказательств. Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Румыния избегает эскалации, поскольку не хочет быть втянутой в непосредственный конфликт.

Однако через два дня министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что обнаружены обломки российского беспилотника, разбившегося в Румынии.

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