До +25°С обещают синоптики 7 сентября 6.09.2023, 18:01

Без осадков.

До плюс 25 градусов и без осадков обещают синоптики 7 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах будет слабый туман. Ветер северо-восточный, северный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, а по югу и юго-западу — до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется от плюс 18 по северо-востоку до плюс 25 градусов по юго-западу.

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