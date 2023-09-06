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Блинкен: Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ, что очень радует

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  • 6.09.2023, 18:03
Блинкен: Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ, что очень радует
Энтони Блинкен

США продолжат поддерживать Украину.

Соединенные Штаты видят «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — заявил Блинкен.

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