Блинкен: Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ, что очень радует 1 6.09.2023, 18:03

Энтони Блинкен

США продолжат поддерживать Украину.

Соединенные Штаты видят «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — заявил Блинкен.

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