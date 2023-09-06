Более ста российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года 6.09.2023, 18:38

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что с 2022 года спортивное гражданство сменили 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах. Слова Морозова приводит «Матч ТВ».

«55 российских спортсменов из олимпийских видов перешли в другие страны и сборные. Если брать и неолимпийские виды, эта цифра перевалила за сто. Некоторые страны ведут себя некорректно, когда приглашают наших спортсменов», — сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта РФ.

В августе в пресс-службе Минспорта РФ сообщали ТАСС, что с 2022 года сборные России потеряли 67 человек из-за смены гражданства, в основном речь шла о летних олимпийских видах спорта.

Российские спортсмены с февраля 2022 года были отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.

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