Более ста российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года
- 6.09.2023, 18:38
Российские спортсмены отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.
Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что с 2022 года спортивное гражданство сменили 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах. Слова Морозова приводит «Матч ТВ».
«55 российских спортсменов из олимпийских видов перешли в другие страны и сборные. Если брать и неолимпийские виды, эта цифра перевалила за сто. Некоторые страны ведут себя некорректно, когда приглашают наших спортсменов», — сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта РФ.
В августе в пресс-службе Минспорта РФ сообщали ТАСС, что с 2022 года сборные России потеряли 67 человек из-за смены гражданства, в основном речь шла о летних олимпийских видах спорта.
Российские спортсмены с февраля 2022 года были отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.