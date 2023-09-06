Когда Конгресс США одобрит $24 млрд для Украины
- 6.09.2023, 19:08
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Cенатор назвал возможные сроки.
В американском Сенате рассчитывают, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 млрд долларов уже до конца сентября.
Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает Politico.
Он отметил, что после эскалации российского диктатора Владимира Путина в войне президент США Джо Байден «не был столь решительным», как хотели бы многие конгрессмены.
По словам Макконнелла, сейчас для Конгресса не время расслабляться в вопросе помощи Украине.
Сенатор добавил, что у конгрессменов будет возможность продемонстрировать свою поддержку, «когда они примут дополнительные ассигнования (для Украины - ред.) до конца месяца».