Когда Конгресс США одобрит $24 млрд для Украины 6.09.2023, 19:08

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Cенатор назвал возможные сроки.

В американском Сенате рассчитывают, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 млрд долларов уже до конца сентября.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает Politico.

Он отметил, что после эскалации российского диктатора Владимира Путина в войне президент США Джо Байден «не был столь решительным», как хотели бы многие конгрессмены.

По словам Макконнелла, сейчас для Конгресса не время расслабляться в вопросе помощи Украине.

Сенатор добавил, что у конгрессменов будет возможность продемонстрировать свою поддержку, «когда они примут дополнительные ассигнования (для Украины - ред.) до конца месяца».

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