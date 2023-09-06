Ученые: Дети умеют логически рассуждать до того, как научатся говорить 1 6.09.2023, 19:38

Происхождение способности к логически структурированному мышлению по-прежнему остается загадкой.

Происхождение человеческой способности к логически структурированному мышлению по-прежнему остается загадкой. Исследования дают противоречивые результаты. Ученые из университетов Помпеу Фабра (Испания) и Йельского (США) решили пролить больше света на этот вопрос. Их выводы представлены в журнале Current Biology.

Работу проводили в несколько этапов. В первом эксперименте участвовал 61 19-месячный ребенок, во втором — 33 того же возраста. Часть детей воспитывались в двуязычных семьях. В первом эксперименте детям показали два знакомых предмета (например, ложку и печенье), которые они должны были связать с одним из услышанных слов с помощью различных тестов.

На втором этапе того же эксперимента младенцам показывали вместе знакомый и незнакомый предмет (например, яблоко и карбюратор), затем они слышали слово, соответствующее знакомому объекту (они должны были его идентифицировать). В другом случае ученые, наоборот, называли неизвестное слово для неизвестного детям предмета.

Во втором эксперименте использовали два предмета, каждый из которых ассоциировался со звуком (например, зонтик и фигурка мальчика). После этого вещи накрывали, чтобы ребенок-участник не мог их видеть, при этом одну из них помещали в стакан. Когда предметы (включая тот, что в стакане) вновь появлялись перед глазами малыша, он должен был угадать путем исключения, какой из них находится в стакане. Еще один текст заключался в том, что младенец не видел предметов, но слышал звук, с которым они ассоциировались. Ученые при этом наблюдали, смотрит ли ребенок в направлении правильного объекта.

Анализ результатов показал, что существенных различий между логическим мышлением у одноязычных и двуязычных детей нет. По мнению ученых, это подтверждает тезис о том, что логическое мышление не зависит от лингвистических знаний. Оно появляется у людей в возрасте до 19 месяцев, то есть до того момента, как ребенок научится говорить. При этом ученые призывают с осторожностью относиться к их выводам — наличие логического мышления в более раннем возрасте все еще требует дополнительных доказательств.

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