«Любая стоматология направлена на зарабатывание денег» 6.09.2023, 19:48

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Белорусские стоматологи — о зарплатах и нагрузках.

Есть мнение, что белорусские стоматологи гребут деньги лопатой, они всем довольны и им незачем уезжать за границу, чтобы подработать. «Зеркало» пообщалось с врачами этого профиля и узнало, действительно ли у них такие достойные заработки, а условия труда так хороши. Оказывается, доход дантистов действительно бывает высоким, но, чтобы его получить, медикам приходится «ходить по краю».

«Левый» прием в государственной поликлинике, чтобы было за что жить

Игорь (имена героев изменены) более десяти лет работает в государственной стоматологии маленького белорусского городка, сюда он приехал по распределению сразу после окончания вуза. Врач работает на смешанном приеме, он и терапевт, и хирург, его пациенты — как взрослые, так и дети.

— Несколько лет назад в нашем регионе проходили «Дажынкі», тогда нам полностью заменили оборудование. Поставили новые китайские кресла, что-то было белорусского производства. Это все было относительно неплохого качества, особенно для маленького населенного пункта. Что касается материалов, то практически все российское, — рассказал Игорь.

Стоматолог отметил, что загрузка у него высокая: за смену он принимает более 20 пациентов, помимо этого люди приходят на профосмотр. Мужчина говорит, что за годы к такой нагрузке он уже привык. По его мнению, вчерашний выпускник в таком темпе работать «никогда в жизни не сможет».

— Но здесь однозначно нужно иногда жертвовать качеством или оформлением документации. Потому что если будешь всегда делать так, как положено, то будет дурдом. Потому что люди идут потоком, все в кучу: кто-то по талонам, кто-то по острой боли, кому лечить, кому удалять. Старики, дети…

Игорь рассказал, что если на прием приходит капризный ребенок, который не хочет открывать рот, то на уговоры врач тратит не больше 2−3 минут. Если уговорить не получается, то доктор отправляет его из кабинета, а родителю маленького пациента говорит, что прежде, чем идти к врачу, ребенка нужно подготовить или вести его в платную клинику, там времени ему уделят больше.

За свою работу на 1,25 ставки Игорь получает зарплату около 1600 рублей. Не было ни одного месяца, чтобы заработок был больше 2000 рублей. Этого дохода на жизнь и обеспечение семьи не хватает, поэтому уже несколько лет он ведет дополнительный прием — оказывает платные услуги по протезированию.

— Люди обращаются ко мне охотно, потому что в нашем городе этих услуг нет, за этим надо ехать в более крупный населенный пункт. Цена у меня такая же, как в госполиклиниках. Я сам покупаю материалы, вожу слепки в мастерскую областного центра.

Мужчина рассказал, что за время, пока он работает, начальство менялось несколько раз. Все они знали о приработке своего сотрудника, иногда его вызывали на ковер, на что он реагировал категорично: «Запрещаете приработок? Я за голую зарплату работать не буду, уволюсь». После такого заявление боссы закрывали глаза на подработку сотрудника, потому что понимали, что если он уйдет, то работать будет некому.

— За все время у меня было два или три случая, когда пациенты после оказания моих платных услуг приходили с претензиями. У кого-то что-то ломалось или еще что-либо не устраивало. В таких случаях я предлагаю два варианта: переделаю все бесплатно или верну деньги. В целом я высоко оцениваю качество своих работ по протезированию. Конечно, не за все случаи я берусь. Если попадается что-то такое, чего я не знаю или не умею, то говорю об этом пациенту сразу.

Когда Игорь только занялся подработкой, то оставался в рабочем кабинете «до ночи». Но постепенно он набил руку, и работа пошла быстрее. Сегодня он может принимать людей между основными бесплатными пациентами, а если предстоит массивная работа, то задерживается после смены.

Благодаря подработке за 11 месяцев прошлого года Игорь дополнительно заработал 28 000 долларов (90 524 рубля. — Конвертация по курсу Нацбанка РБ на 5 сентября), в месяц выходит 2545 долларов, или 8227 рублей. Игорь считает такой доход неплохим, благодаря чему он купил недвижимость, машину, может вывезти семью на отдых.

— Но так зарабатывают далеко не все коллеги, даже те, которые работают у частника. Ведь в приватной клинике работают на процент, он примерно составляет 20% от стоимости лечения пациента. Там надо много денег в кассу принести, чтобы была хорошая зарплата.

Собеседник отметил, что если стоматолог «с головой и руками», то он всегда найдет способ заработать, чаще всего это будет «по-левому». Он убежден — сегодня так работают практически все его коллеги в госполиклиниках. Конечно, есть риск, что нагрянут проверяющие, но медики вынуждены идти на него.

— Если случится так, что возможности приработка не будет, то я уволюсь, уйду к частнику. Хотя я понимаю, что мне придется много чему еще научиться, потому что крупным клиникам только одного моего опыта недостаточно. Там же новые технологии, материалы, оборудование. Моих знаний хватает лишь для поселка.

«У стоматологов-топов предел по заработку не ограничен»

Денис восемь лет работал стоматологом в белорусском райцентре. Медик был трудоустроен в государственной поликлинике и частной фирме, также имел часы преподавателя в медуниверситете. Денис недавно переехал в Польшу, пока он не работает — готовится сдавать экзамены для подтверждения диплома стоматолога, а потом устроиться по специальности.

Медик вспоминает, как работал и сколько зарабатывал в Беларуси.

— Стоматологический факультет — одно из самых престижных направлений для поступления. В столичном вузе проходной балл в этом году был 395. По логике, если прошел такой отбор, тебя должна ждать роскошная жизнь после окончания вуза, но это не так, — считает Денис.

Врач рассказал, что его зарплата в интернатуре была 280 рублей (в пересчете на теперешние деньги). На отработке в поликлинике небольшого городка заработок Дениса поднялся до 500−550 рублей — это работа на ставку стоматологом-терапевтом, плюс к этому неделю надо было отработать дежурным стоматологом.

— Во время дежурства могли в любое время суток везти людей в больницу, лечить пациентов по острой боли. Бывали случаи и крайне тяжелые, например вывихи челюстей, абсцессы, флегмоны. А ты мало того что не хирург, так и спросить, что делать в таких случаях, особо не у кого. Заведующей на тебя абсолютно плевать, ей важно только то, чтобы ты приходил на работу, чтобы не было жалоб и чтобы ты в срок заполнял огромную груду бумажек.

Врач говорит, что условия для работы в поликлинике были такие, что «ни о каком качестве речи идти не могло». К примеру, кресло для врача не регулировалось, из-за чего у стоматолога после работы сильно болела спина, а освещение на установках было слабое, это сказывалось на глазах. Также материалов для работы было мало. На платном приеме с материалами было получше, но заработок врача был примерно одинаков что на платном, что на бесплатном приемах.

— Некоторые врачи зарабатывают только леваком, используя свои материалы и делая это в государственном кресле. Начальство смотрит на все сквозь пальцы, потому что работать некому. Леваком, конечно, зарабатывают по-разному. Здесь все зависит от трудолюбия и наглости. Когда я работал в поликлинике, то 80% пациентов предлагали мне сделать работу леваком, только чтобы получше качество было. Я отказывал, а люди не понимали, что мне надо делать план.

Денис считает, что в частных фирмах дела обстоят по-другому. Тут он отметил, что стоматологическая клиника — это бизнес, который хочет зарабатывать. По его мнению, частники делятся на стоматологию для богатых и бедных пациентов. В первых важно качество, во вторых главные вопросы — цена лечения и время на него. От этого зависит специфика работы. К тому же в частной клинике есть ответственность перед пациентом, ведь на врача можно пожаловаться, а в госполиклинике — нет, поэтому можно делать много работы абы как и это будет сходить с рук.

— В дорогих стоматологиях пациенты часто очень требовательны. Чтобы врач комфортно себя чувствовал, он должен быть серьезным специалистом, когда стоматология для него буквально становится жизнью, это ниша для настоящих фанатов профессии. В стоматологиях для бедных просто берут объемом работ и пытаются обмануть систему: ищут где дешевле купить материал, где сэкономить, где-то менее качественно делают манипуляции. Это два разных мира.

По наблюдениям собеседника, условия для врача у частников гораздо лучше, но тут очень многое зависит от шефа: согласен ли он покупать то, что говорит врач, не сокращать траты на это.

— Думаю, что сейчас стоматолог средней руки в Минске зарабатывает примерно 4000−6000 рублей. Ну, а у топов этот предел неограничен, там и 20 0000, и 50 0000 рублей возможно заработать. Но такой доход имеют, может, пять клиник по всей столице. В основном это те, которые работают на людей, которые живут в других странах, а лечатся в Беларуси.

В стоматологии больше всех должны зарабатывать ортопеды, ортодонты и хирурги, но Денис отметил, что на самом деле оплата труда зависит от конкретного случая.

— Нельзя сравнивать хирурга Колю из поликлиники, который удаляет зубы и больше ничего, с терапевтом Алешей из клиники с ассистентом и микроскопом, который лечит каналы и делает манипуляции, на которые способны 10 человек в стране.

Несмотря на возможность развития и высокого заработка, некоторые стоматологи все же уезжают за границу. Собеседник говорит, что к такому решению приходят в основном три категории врачей: молодые, которые только закончили вуз или имеют пару лет практики, «политические», у которых нет другого выхода, а также люди, которые по разным обстоятельствам не нашли себя в Беларуси.

— Тем, кто работают в хорошей клинике, имеют много пациентов и хорошо реализовываются как специалисты, ехать по финансовым мотивам нецелесообразно. Но это не исключает других причин для переезда, все люди разные. Считаю, что, даже если Беларусь вернется в каменный век, хороший стоматолог все равно будет нормально зарабатывать. Потому что пациент, которому очень надо, денег даст, только чтобы решить свою проблему. Но надо понимать, что это очень непростая профессия с большой конкурентной средой.

«Любая стоматология направлена на зарабатывание денег»

Григорий работает в региональной государственной стоматологии для детей, он ведет терапевтический и хирургический приемы, дополнительно есть дежурства. Стаж у мужчины — более 10 лет. Недавно врач получил расчетник за август, зарплата составила 1200 рублей.

— Здесь доплата за обучение интернов, премия, есть и вычеты — алименты, — прокомментировал свой доход мужчина. — Немного, особенно если учитывать, что с детьми работать сложнее, чем со взрослыми. Нагрузка огромная, каждый день больше 20 пациентов, а в норме надо, чтобы было 11−13. У нас нехватка врачей примерно на 30%.

Коллеги Григория зовут его работать в Польшу, но он отказывается, говорит, что любит свою теперешнюю работу и не хочет бросать маленьких пациентов в Беларуси — «жалко».

— В поликлинике персонал в основном женщины, они периодически уходят в декрет или на больничный по уходу за ребенком, поэтому надо кому-то всегда оставаться на пульсе — это я. Мне даже болеть нельзя.

Медик говорит, что за «голую зарплату» ему тоже сложно было бы прожить, поэтому он, как и другие стоматологи, имеет подработку. Он лечит зубы малышам материалом получше, чем предлагает государственная медицина, его он покупает сам.

— Мамы, папы иногда сами спрашивают, мол, можно ли чем-то получше запломбировать. А в поликлинике для детей платных услуг не предлагают. Я предлагаю свои услуги и зарабатываю на этом какую-то копейку. В месяц за счет подработки выходит примерно 1000 рублей.

Григорий говорит, что не видит ничего плохого в том, что стоматологи оказывают платные услуги. В то же время он отметил, что если бы его официальный доход был 4000 рублей, то ему и в голову бы не пришло заниматься дополнительными услугами.

— Но мы (стоматологи с дополнительным доходом. — Прим. ред.) все время ходим по краю. Иногда новости проходят с «показательной поркой» — задержали кого-то. Но они не хотят понимать, что у тебя 1200 рублей заработок, а как на эти деньги семью кормить?

Собеседник сказал, что среди его коллег нет таких, которые бы зарабатывали по 10 000 долларов. Он предполагает, что, может быть, такой разовый доход бывает у ортопедов, но, скорее, «частный случай».

Как-то Григорий работал в частной стоматологии, но надолго его не хватило — уволился. Говорит, там план лечения такой же, как и в госполиклинике, но так как это все же бизнес, то там есть свои нюансы.

— Любая стоматология направлена на зарабатывание денег, и они склоняют тебя к этому тоже. Например, могут настаивать на том, чтобы ты лечил пациента способом, финансово выгодным для клиники, этот момент меня коробит.

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