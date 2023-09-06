В Беларуси не покажут крупнейшие спортивные соревнования нового сезона
- 6.09.2023, 19:59
Ни Лигу чемпионов, ни Евро-2024, ни Олимпиаду в Париже.
В Беларуси по телевизору не покажут ни Лигу чемпионов, ни Евро-2024, ни Олимпиаду в Париже.
Белтелерадиокомпания не участвовала в торгах, а трансляция Олимпиады будет зависеть от допуска белорусских спортсменов.
«А мы будем участвовать с россиянами? Не знаю, стоит ли показывать Олимпийские игры, если там не будет наших спортсменов. Такая Олимпиада нам не нужна», — говорит руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Матчи Лиги чемпионов стартуют 17 сентября.