В Беларуси не покажут крупнейшие спортивные соревнования нового сезона 6.09.2023, 19:59

Ни Лигу чемпионов, ни Евро-2024, ни Олимпиаду в Париже.

В Беларуси по телевизору не покажут ни Лигу чемпионов, ни Евро-2024, ни Олимпиаду в Париже.

Белтелерадиокомпания не участвовала в торгах, а трансляция Олимпиады будет зависеть от допуска белорусских спортсменов.

«А мы будем участвовать с россиянами? Не знаю, стоит ли показывать Олимпийские игры, если там не будет наших спортсменов. Такая Олимпиада нам не нужна», — говорит руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Матчи Лиги чемпионов стартуют 17 сентября.

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