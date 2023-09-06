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В Минске Volkswagen на перекрестке не пропустил мотоцикл

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  • 6.09.2023, 20:15
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В Минске Volkswagen на перекрестке не пропустил мотоцикл

Пострадал байкер — ему ампутировали голень.

Ночью 6 сентября в Минске столкнулись Volkswagen и Harley Davidson, сообщили в ГАИ.

ДТП произошло около 2.10. По предварительной информации, 24-летний водитель легковушки на пересечении улиц Киселева и Куйбышева при повороте налево не уступил дорогу Harley Davidson.

В аварии пострадал 29-летний мотоциклист. Скорая доставила его в больницу. В связи с полученными травмами, мужчине ампутировали голень.

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