Apple планирует выпустить конкурента Chromebook 6.09.2023, 20:19

Что об этом известно.

Apple решила выпустить своего конкурента бюджетному Chromebook. Об этом сообщает DigiTimes.

Новая линейка ноутбуков от Apple должна быть менее дорогостоящей альтернативой имеющимся MacBook Air и MacBook Pro. Главной целью этих устройств будет удовлетворение потребностей сферы образования и конкуренция с Chromebook.

По данным DigiTimes Research, рынок ноутбуков в последние годы испытал значительный рост популярности Chromebook в образовательном секторе. В 2019 году было отгружено свыше 13,9 миллиона устройств этого типа, и эта цифра выросла до более чем 30,4 миллиона в 2020 году и 33,5 миллиона в 2021 году.

Пока мало сведений о конкретных характеристиках новой серии MacBook. Отмечается, что устройства будут иметь металлический корпус, хотя возможно использование других материалов по сравнению с существующими моделями MacBook. Также ожидается, что у них будут более бюджетные компоненты для обеспечения конкурентоспособности с точки зрения цены.

Что касается даты выпуска, то, вероятно, новые недорогие MacBook появятся на рынке во второй половине 2024 года.

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