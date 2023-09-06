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Apple планирует выпустить конкурента Chromebook

  • 6.09.2023, 20:19
Apple планирует выпустить конкурента Chromebook

Что об этом известно.

Apple решила выпустить своего конкурента бюджетному Chromebook. Об этом сообщает DigiTimes.

Новая линейка ноутбуков от Apple должна быть менее дорогостоящей альтернативой имеющимся MacBook Air и MacBook Pro. Главной целью этих устройств будет удовлетворение потребностей сферы образования и конкуренция с Chromebook.

По данным DigiTimes Research, рынок ноутбуков в последние годы испытал значительный рост популярности Chromebook в образовательном секторе. В 2019 году было отгружено свыше 13,9 миллиона устройств этого типа, и эта цифра выросла до более чем 30,4 миллиона в 2020 году и 33,5 миллиона в 2021 году.

Пока мало сведений о конкретных характеристиках новой серии MacBook. Отмечается, что устройства будут иметь металлический корпус, хотя возможно использование других материалов по сравнению с существующими моделями MacBook. Также ожидается, что у них будут более бюджетные компоненты для обеспечения конкурентоспособности с точки зрения цены.

Что касается даты выпуска, то, вероятно, новые недорогие MacBook появятся на рынке во второй половине 2024 года.

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