В Польше в прошлом году белоруски родили 741 ребенка 6.09.2023, 20:39

Речь идет только о тех белорусках, у которых нет польского паспорта.

В 2022 году у белорусок, которые постоянно живут в Польше, родился 741 ребенок, свидетельствуют данные Статистического управления Польши. Эти цифры, однако, не включают детей, родившихся у белорусок, имеющих польский паспорт, отмечает издание Most.

Всего у иностранцев, постоянно живущих в Польше, за год родилось 16 711 детей. Это 5,5% всех детей, родившихся в Польше. За год их число выросло почти вдвое: еще в 2021 году у иностранок родилось 8970 детей.

Такой рост связан главным образом с притоком беженок из Украины. У украинок родилось 13 738 детей, это 82,2% всех детей.

За пять лет иностранцы стали рожать в Польше в четыре раза чаще. Еще в 2017 году у них родилось чуть более 4 тыс. детей. Тогда это был только 1% всех детей, родившихся в стране в тот год.

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