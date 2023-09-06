Зеленский проведет разговор с Нетаньяху 6.09.2023, 20:30

Это будет первый их разговор в 2023 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский планируют поговорить по телефону на этой неделе. Это первый их разговор в 2023 году. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Пока точное время звонка еще согласовывается. Нетаньяху и Зеленский должны обсудить вопросы паломничества хасидов на период Рош га-Шана в украинском городе Умань.

Источник украинского издания РБК-Украина в дипломатических кругах подтвердил информацию израильских СМИ, а также отметил, что телефонный разговор должен инициировать Израиль.

Зеленский и Нетаньяху в последний раз говорили 31 декабря 2022 года. Глава Украины лично поздравил нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность.

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