США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном4
- 6.09.2023, 20:47
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Что еще вошло в новый пакет помощи.
Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Пентагона.
«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», - говорится в сообщении.
Что входит в этот пакет помощи
Оборудование для систем ПВО Украины;
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
81-мм минометы и снаряды;
120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков «Абрамс»;
Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
Тактические аэронавигационные системы;
Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США.