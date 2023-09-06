США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном 4 6.09.2023, 20:47

2,886

Что еще вошло в новый пакет помощи.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Пентагона.

«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», - говорится в сообщении.

Что входит в этот пакет помощи

Оборудование для систем ПВО Украины;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

81-мм минометы и снаряды;

120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков «Абрамс»;

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Тактические аэронавигационные системы;

Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».